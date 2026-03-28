Inhapim recebe três micro-ônibus para reforçar o transporte escolar

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim recebeu três novos micro-ônibus que passam a integrar a frota do transporte escolar do município. Os veículos possuem capacidade para 29 passageiros cada e irão contribuir diretamente para mais conforto, segurança e qualidade no deslocamento dos estudantes da rede municipal.

A aquisição representa um importante investimento na educação, fortalecendo a estrutura do transporte escolar e garantindo melhores condições para os alunos, especialmente aqueles que residem na zona rural e dependem diariamente do serviço para chegar às escolas.

Segundo a secretária de Educação, Leilamar Pires Gonçalves dos Santos, além de ampliar a frota, os novos micro-ônibus também permitem otimizar as rotas, reduzir o tempo de deslocamento e oferecer mais comodidade durante o trajeto, refletindo diretamente no bem-estar dos estudantes e no apoio às famílias. “A Administração Municipal, liderada de maneira ímpar pelo nosso prefeito Sandro Adriano, segue investindo no transporte de nossos alunos. Isso representa mais conforto, agilidade e, principalmente, segurança no deslocamento de nossas crianças e adolescentes”, informou.

Já o secretário municipal de Transportes, Luciano Vilella, disse que os veículos já estão disponíveis para operação e serão incorporados gradualmente às rotas escolares, conforme planejamento da Secretaria Municipal de Educação. “Esses três novos veículos foram adquiridos com recursos próprios do município, sendo R$ 436.266,80 por unidade, totalizando um investimento de R$ 1.308.800,40 no transporte escolar.”

Os três veículos são modelos VW/Neobus Thunder (Thunder Escolar), com capacidade para 29 alunos, fabricados pela Volkswagen do Brasil/VolksBus, e contam com ar-condicionado e direção hidráulica.

Assessoria de Comunicação