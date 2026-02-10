Família morre soterrada após rompimento de açude na zona rural de Eugenópolis

EUGENÓPOLIS – Quatro pessoas da mesma família morreram soterradas na manhã desta terça-feira (10), na localidade de Pratinha, zona rural do município de Eugenópolis. As vítimas são um casal e dois filhos. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o sargento Saulo, do Corpo de Bombeiros, a tragédia foi provocada pelo rompimento de um açude situado na parte superior da propriedade rural. O rompimento ocasionou um desprendimento de massa e um deslizamento de terra que atingiu diretamente a residência da família, soterrando-a por completo.

As vítimas foram encontradas após um funcionário da propriedade chegar ao local para trabalhar e se deparar com o cenário de destruição. Ao tentar contato com os moradores e não obter resposta, ele acionou o socorro por meio do telefone 193.

Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram até a área e localizaram os corpos sob os escombros. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realiza os procedimentos de praxe para apuração das circunstâncias do acidente.

As informações preliminares indicam que as vítimas são dois adultos e dois jovens, com idades estimadas entre 15 e 20 anos. As causas exatas do rompimento do açude ainda serão investigadas.

Fonte: Rádio Muriaé