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Domingo de Ramos marca início da Semana Santa em Manhuaçu

Fiéis participaram, neste domingo (29), das celebrações de Domingo de Ramos, que marcam o início da Semana Santa, período mais importante do calendário cristão em todas as paróquias.

Em Manhuaçu, na paróquia de São Lourenço, a programação começou com a bênção dos ramos na Capela de Santa Terezinha, ao lado do Hospital César Leite. Em seguida, os participantes seguiram em procissão até a Matriz, onde foi celebrada a missa pelo pároco padre Carlos Altoé.

Na paróquia São José, o Padre Willis Gama procedeu a benção dos ramos em frente a UBS do bairro Bela Vista e a procissão seguiu até a matriz para a missa das 10 horas deste domingo.

A celebração da Paróquia do Bom Pastor começou com a benção em frente a igreja Imaculada Conceição no Coqueiro e seguiu até o bairro Bom Pastor na missa celebrada pelo Pároco Lucas Benfica e o vigário Padre Mundinho.

A celebração relembra a entrada de Jesus em Jerusalém, quando foi recebido pelo povo com ramos, símbolo de acolhida e reconhecimento.

Durante o rito, os fiéis levantaram os ramos como sinal de fé e renovação espiritual, reafirmando o compromisso com os ensinamentos de Jesus Cristo, associados à humildade, paz e misericórdia.

A data marca o início de uma semana dedicada à reflexão sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo, convidando os cristãos à vivência da fé, da conversão e da solidariedade.

Fotos Waltinho Fotógrafo / Paróquia de São Lourenço

Fonte: Portal Caparaó

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