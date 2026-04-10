CULTURA E TRADIÇÃO EM DESTAQUE

Projeto “Saberes de Resistência” realiza Ciclo 3 em Imbé de Minas com forte participação popular

IMBÉ DE MINAS – Na última terça-feira (7), foi realizado mais um encontro do Projeto Saberes de Resistência, desta vez marcando o Ciclo 3 da iniciativa. O evento aconteceu na Câmara Municipal de Imbé de Minas, reunindo um público expressivo a partir das 19 horas.

O encontro contou com a presença de lideranças comunitárias, mestres e fazedores de cultura popular da região, promovendo um espaço rico de diálogo, aprendizado e troca de experiências. Segundo a produtora cultural Magaly MelloDias, o momento foi marcado por grande interação e fortalecimento dos saberes tradicionais.

O projeto, promovido pela Associação Grupo Tá no Sangue, de Inhapim — reconhecida também como Ponto de Cultura — tem como principal objetivo capacitar mestres e mestras da cultura popular e afro-mineira, fortalecendo a identidade cultural da região e valorizando suas raízes.

A coordenadora e líder da associação, Imaculada Aparecida Silva, conhecida como Tia Ladinha, destacou a importância do retorno das atividades à comunidade de Imbé de Minas:

“É uma alegria imensa voltar com o Grupo Tá no Sangue a esta comunidade, onde já tivemos a oportunidade de levar alegria, conscientização e conhecimento.”

O Projeto Saberes de Resistência é financiado pelo Ponto de Cultura Tá no Sangue, por meio da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc), com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e do Ministério da Cultura.

A iniciativa reafirma o compromisso com a preservação e valorização da cultura popular, fortalecendo laços comunitários e mantendo viva a memória cultural da região.