Corrida Rota do Amanhecer reúne centenas de atletas em Inhapim

INHAPIM – Na manhã deste domingo (22), com largada às 8h no Parque de Exposições, a Corrida de Rua Rota do Amanhecer reuniu 478 atletas, que percorreram as principais vias de Inhapim ao longo de um trajeto de 5 quilômetros. O evento, além de desafiar os limites físicos dos participantes, promoveu integração social e reforçou a corrida de rua como uma modalidade democrática, acessível a todos.

O município recebeu atletas de 23 cidades: Bom Jesus do Galho, Caratinga, Coronel Fabriciano, Dom Cavati, Engenheiro Caldas, Entre Folhas, Fernandes Tourinho, Iapu, Imbé de Minas, Ipaba, Ipatinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, Simonésia, Sobrália, Tarumirim, Timóteo, Ubaporanga e Vargem Alegre. O clima de satisfação com a organização e o ambiente do evento foi percebido entre os participantes.

A programação contou ainda com a Corrida Kids, que chamou a atenção pelo entusiasmo das crianças e emocionou o público presente, incentivando desde cedo a prática esportiva. “Foi muito legal porque eu nunca tinha corrido. No começo eu estava um pouco nervosa, mas depois virou um desafio e diversão. Foi muito bom, vou guardar minha medalha com carinho e espero que tenha outras para a gente participar e ter mais crianças ainda”, disse Ester Luísa, de 11 anos.

A logística do percurso, planejada para garantir segurança e suporte aos corredores, contribuiu para uma experiência positiva tanto para atletas de elite quanto para amadores que buscam bem-estar físico e mental por meio da corrida.

Com o sucesso de público e organização, a Prefeitura confirmou que a Rota do Amanhecer passa a integrar o calendário esportivo oficial de Inhapim nos próximos anos.

Assessoria de Comunicação