Comunidade dá exemplo de cidadania na construção de fossas biodigestoras

A comunidade o Barreiro, que fica há aproximadamente 12 km de Manhuaçu, tem se destacado por ações voltadas à preservação ambiental, reciclagem e na conservação de uma comunidade limpa e bonita para viver.

Todo o trabalho é realizado sob a coordenação da Associação das Mulheres do Barreiro (AMUB), com a participação das famílias que residem no Barreiro e adjacência, para desenvolverem projetos relevantes, que venham trazer qualidade de vida às famílias no campo. Para isso, os moradores estão participando da instalação de fossas biodigestoras, para preservar as nascentes e conservar o meio ambiente.

A atividade faz parte do projeto da CNBB, para garantir maior sustentabilidade nas comunidades. A Associação de Mulheres do Barreiro (AMUB) já instalou oito unidades de fossas digestoras, através do intercâmbio com a rede Agroecologia, que tem realizado um trabalho magnifico na região. Já está sendo programada a instalação de mais 15 unidades, nas residências rurais. O objetivo é reduzir a incidência de lançar dejetos na terra, a fim de evitar que o lençol freático seja atingido e as nascentes contaminadas.

“Temos feito o trabalho em mutirão, para que haja verdadeiramente a participação da comunidade. O recurso público do projeto da CNBB tem de ser bem aplicado. Todos estão empenhando ao máximo, para tornar a comunidade melhor”, ressalta a presidente da AMUB, Ana Rita dos Reis.

Eduardo Satil\ Fotos: Assoc. de Moradores do Barreiro

Fonte: Portal Caparaó