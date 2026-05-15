Cemig conclui obras de reforço da rede elétrica rural em Inhapim com investimentos de quase R$ 2,5 milhões

Modernização da rede elétrica faz parte do programa “Minas Trifásico”, que amplia segurança e qualidade do fornecimento e impulsiona o desenvolvimento das atividades rurais

INHAPIM – A Cemig concluiu, no último mês, importantes obras de modernização e ampliação da rede elétrica na área rural do município de Inhapim, no Vale do Rio Doce. Com investimentos de quase R$ 2,5 milhões, as intervenções beneficiam diretamente a comunidade rural do Córrego da Macadame e os distritos de Tabajara e São Tomé, promovendo mais qualidade, segurança e confiabilidade no fornecimento de energia.

No Córrego da Macadame, a obra contemplou a substituição da rede elétrica convencional por rede protegida de média tensão, além da construção de novo trecho de rede implantado próximo à estrada rural. A iniciativa reduz significativamente as interrupções causadas por quedas de galhos, contato com a vegetação e ações climáticas. A rede construída próximo a estrada facilita tanto a execução das obras quanto futuras intervenções de manutenção e atendimento.

Já nos distritos de Tabajara e São Tomé, a Cemig realizou a conversão da rede elétrica de monofásica para trifásica, uma melhoria estrutural que aumenta a capacidade do sistema elétrico local. A mudança possibilita o uso de equipamentos de maior porte, especialmente nas atividades agropecuárias, de irrigação e em pequenos empreendimentos, contribuindo para o fortalecimento da economia rural.

As obras foram executadas ao longo de um ano e meio e representam um importante avanço na infraestrutura elétrica da zona rural de Inhapim. Entre os principais benefícios estão o aumento da confiabilidade do fornecimento, a redução de oscilações e interrupções no serviço e a preparação da rede para acompanhar o crescimento da demanda futura. Esta obra faz parte do programa “Minas Trifásico” que está melhorando a infraestrutura energética para o desenvolvimento das atividades do campo.

Segundo Manoel Cangussu, supervisor de obras da Cemig na região, os investimentos refletem o compromisso da companhia com o desenvolvimento regional. “Essas intervenções são fundamentais para garantir um sistema elétrico mais seguro, moderno e compatível com as necessidades atuais e futuras da população rural. A melhoria da rede impacta diretamente a qualidade de vida e fortalece a atividade produtiva local”, ressalta.