Bonjesuense é convocado para programa olímpico nos EUA

DA REDAÇÃO- Com apenas 11 anos, o jovem Rafael Lucas de Assis, natural de Bom Jesus do Galho, já começa a colher frutos importantes no futebol. Atualmente morando com os pais nos Estados Unidos, ele foi convocado para participar do Olympic Development Program (ODP) do estado de Massachusetts.

O ODP é uma iniciativa criada para identificar e desenvolver os melhores jogadores das categorias de base, preparando-os para representar o estado, a região e até mesmo os Estados Unidos. A participação no programa é considerada o primeiro passo no processo de seleção para equipes estaduais, regionais e nacionais.

Rafael participou da seletiva da categoria sub-12 e disputou vaga com mais de 500 crianças, um desafio que exigiu talento, dedicação e muita preparação. A convocação representa um marco significativo na trajetória do jovem atleta.

Sonho que começou em Minas

A paixão pelo futebol começou cedo. Aos 4 anos, Rafael já participava de uma escolinha em Bom Jesus do Galho, organizada e treinada por “Lalado Tristão”. Desde pequeno, demonstrava habilidade e entusiasmo dentro de campo.

Em 2021, a família decidiu se mudar para os Estados Unidos. Segundo os pais, o processo de adaptação não foi simples, mas a mudança trouxe novas oportunidades. Além do crescimento pessoal, Rafael passou a contar com maior estrutura para desenvolver seu talento no esporte.

Agora, aos 11 anos, a convocação para o Programa de Desenvolvimento Olímpico reforça que o sonho iniciado nos campos do interior de Minas pode ganhar projeção cada vez maior.

Para Bom Jesus do Galho e toda a região, Rafael Lucas de Assis se torna motivo de orgulho — um jovem talento que atravessou fronteiras e começa a escrever sua história no futebol internacional.