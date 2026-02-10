BANDA E PALCO SOMAM R$ 1.569.031,53

Valores do Carnaval 2026 de Raul Soares geram questionamentos, enquanto prefeito destaca festa familiar e impacto econômico

RAUL SOARES – Os valores previstos para a realização do Carnaval 2026 em Raul Soares têm gerado questionamentos por parte de moradores do município. Embora reconheçam a importância cultural, social e econômica da festa, cidadãos entraram em contato com a reportagem para pedir esclarecimentos sobre os gastos anunciados, especialmente em relação ao cachê artístico e à estrutura do evento.

Segundo informações divulgadas, o cachê da banda Chiclete com Banana está estimado em R$ 800 mil, enquanto os custos relacionados à montagem de palco, sonorização e demais serviços estruturais somam R$ 769.031,53. Os números chamaram a atenção de parte da população, que considera elevados os investimentos previstos para a festividade. O show acontece no próximo sábado (14).

Comparações com outros municípios

Como forma de contextualização, moradores citaram contratações recentes da mesma banda em outros municípios mineiros. Em agosto de 2025, a Prefeitura de Januária publicou que pagou R$ 250 mil pelo show do Chiclete com Banana que aconteceu em 7 de fevereiro deste ano, ou seja, uma semana antes do show em Raul Soares. No mesmo período, a Prefeitura de Sete Lagoas desembolsou R$ 350 mil pela apresentação do grupo. O show foi no último domingo (8) como parte da programação do 7Folia.

As diferenças de valores levantaram dúvidas sobre os critérios utilizados para a definição do cachê contratado para o carnaval de Raul Soares.

Uma pessoa do ramo de shows, ouvida pela reportagem, avaliou que a marca Chiclete com Banana segue muito forte no mercado nacional, mesmo sem a presença de Bell Marques. No entanto, segundo o profissional, a ausência do cantor histórico da banda impacta no valor de mercado do show, especialmente em determinados períodos do ano, quando os custos costumam ser diferentes. Sobre o cachê específico pago em Raul Soares, o entrevistado afirmou que não opinaria por não conhecer os detalhes contratuais.

Questionamentos sobre a estrutura

Outro ponto de insatisfação levantado por cidadãos diz respeito ao valor destinado à estrutura do evento. O custo do palco, que ultrapassa R$ 769 mil, também é alvo de críticas, com moradores argumentando que o montante poderia ser revisto ou redimensionado.

Alguns chegaram a sugerir que o município adote medidas semelhantes às discutidas recentemente em Alto Rio Doce, no Campo das Vertentes, onde o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça a suspensão de gastos com o Carnaval 2026.

Caso Alto Rio Doce

Em Alto Rio Doce, o MPMG apresentou petição ao Poder Judiciário requerendo a suspensão de apresentações artísticas e de despesas relacionadas ao carnaval, no valor aproximado de R$ 761 mil. A medida integra o cumprimento de sentença já transitada em julgado que obriga o município a implementar o sistema de tratamento de esgoto.

Segundo o Ministério Público, apesar de multas aplicadas ao município e ao gestor, não houve avanços concretos na política de saneamento básico, permanecendo a população sem acesso ao serviço essencial. O promotor de Justiça Vinícius de Souza Chaves destacou que o pedido não busca impedir o lazer da população, mas assegurar a prevalência do direito fundamental à saúde pública. O pedido ainda aguarda análise judicial.

Postagem sobre a contratação da banda

Em janeiro deste ano, quando da confirmação do show do Chiclete com Banana, o prefeito Raul Soares, Silvinho da Antártica, compartilhou, em suas redes sociais, o seguinte texto, mantido na íntegra:

“CARNAVAL DE RAUL SOARES SE DESTACA NA REGIÃO E CONFIRMA SHOW DO CHICLETE COM BANANA

A Prefeitura de Raul Soares finaliza os últimos preparativos para o Carnaval 2026, um dos mais tradicionais e aguardados da Zona da Mata. A festa promete movimentar a cidade com uma programação diversificada, voltada para públicos de todas as idades.

A programação contará com shows, circuito carnavalesco com desfile de blocos, trio elétrico e seis blocos com festas temáticas. Uma das grandes novidades deste ano é o lançamento de um novo circuito, que vai puxar os foliões do Parque de Exposições até a praça central da cidade, onde acontecerão os shows, ampliando o espaço da folia e garantindo mais conforto e organização.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura anunciou a confirmação do show da banda Chiclete com Banana, no sábado, 14 de fevereiro. Ícone do axé music brasileiro, a banda promete um grande espetáculo e deve atrair foliões de toda a região.

O impacto positivo do evento já é sentido na economia local. De acordo com a Associação Comercial de Raul Soares, a taxa de ocupação de hotéis e pousadas da cidade e região já ultrapassa 70%, reforçando a importância do Carnaval para o turismo e o comércio.

O prefeito de Raul Soares, Silvinho da Antártica, destacou a proposta do evento:

‘O Carnaval de Raul Soares é, acima de tudo, o Carnaval da família. Estamos preparando uma festa organizada, segura e acolhedora, pensada para todas as idades. Em 2026, damos um passo importante com a criação de um novo circuito, que vai integrar o Parque de Exposições à praça central, valorizando nossos blocos, fortalecendo o comércio local e oferecendo uma experiência ainda melhor para moradores e visitantes’.”

Convite, segurança e ausência de resposta sobre valores

Em outras manifestações públicas, o prefeito também convidou a população regional a participar do evento, destacando as matinês, os blocos carnavalescos e as atividades voltadas às crianças, reforçando a proposta de um “Carnaval da Família”.

Na última semana, o gestor divulgou ainda uma reunião com representantes da Polícia Militar para alinhar as ações de segurança do Carnaval 2026, informando sobre o reforço do efetivo policial e a adoção de medidas para garantir um evento organizado e tranquilo.

Apesar das manifestações institucionais e promocionais, até o fechamento desta edição o prefeito não havia respondido diretamente, em suas redes sociais ou por meio de nota oficial, aos questionamentos levantados por uma parcela da população sobre os valores do cachê artístico e da estrutura contratada para o carnaval. Inclusive, o DIÁRIO solicitou tais informações via rede social, mas não as recebeu.

===

Valores e comparações

Carnaval 2026 – Raul Soares

Cachê da banda Chiclete com Banana: R$ 800.000,00 – contrato homologado em janeiro de 2026 – Show será no próximo sábado (14).

Estrutura de palco, som e serviços: R$ 769.031,53

Contratações do Chiclete com Banana em outros municípios

Januária – contrato assinado em agosto/2025: R$ 250.000,00. Show foi no dia 7 de fevereiro de 2026

Sete Lagoas – contrato assinado em agosto/2025: R$ 350.000,00 – show foi no dia 8 de fevereiro de 2026.

Referência regional

Alto Rio Doce: Ministério Público solicitou a suspensão de gastos do Carnaval 2026, que somavam cerca de R$ 761 mil, devido ao descumprimento de sentença judicial relacionada ao saneamento básico.