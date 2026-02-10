Facebook Instagram Youtube Twitter

BANDA E PALCO SOMAM R$ 1.569.031,53

Valores do Carnaval 2026 de Raul Soares geram questionamentos, enquanto prefeito destaca festa familiar e impacto econômico

RAUL SOARES – Os valores previstos para a realização do Carnaval 2026 em Raul Soares têm gerado questionamentos por parte de moradores do município. Embora reconheçam a importância cultural, social e econômica da festa, cidadãos entraram em contato com a reportagem para pedir esclarecimentos sobre os gastos anunciados, especialmente em relação ao cachê artístico e à estrutura do evento.

Segundo informações divulgadas, o cachê da banda Chiclete com Banana está estimado em R$ 800 mil, enquanto os custos relacionados à montagem de palco, sonorização e demais serviços estruturais somam R$ 769.031,53. Os números chamaram a atenção de parte da população, que considera elevados os investimentos previstos para a festividade. O show acontece no próximo sábado (14).

 

Comparações com outros municípios

 

Como forma de contextualização, moradores citaram contratações recentes da mesma banda em outros municípios mineiros. Em agosto de 2025, a Prefeitura de Januária publicou que pagou R$ 250 mil pelo show do Chiclete com Banana que aconteceu em 7 de fevereiro deste ano, ou seja, uma semana antes do show em Raul Soares. No mesmo período, a Prefeitura de Sete Lagoas desembolsou R$ 350 mil pela apresentação do grupo. O show foi no último domingo (8) como parte da programação do 7Folia.

As diferenças de valores levantaram dúvidas sobre os critérios utilizados para a definição do cachê contratado para o carnaval de Raul Soares.

Uma pessoa do ramo de shows, ouvida pela reportagem, avaliou que a marca Chiclete com Banana segue muito forte no mercado nacional, mesmo sem a presença de Bell Marques. No entanto, segundo o profissional, a ausência do cantor histórico da banda impacta no valor de mercado do show, especialmente em determinados períodos do ano, quando os custos costumam ser diferentes. Sobre o cachê específico pago em Raul Soares, o entrevistado afirmou que não opinaria por não conhecer os detalhes contratuais.

 

Questionamentos sobre a estrutura

Outro ponto de insatisfação levantado por cidadãos diz respeito ao valor destinado à estrutura do evento. O custo do palco, que ultrapassa R$ 769 mil, também é alvo de críticas, com moradores argumentando que o montante poderia ser revisto ou redimensionado.

Alguns chegaram a sugerir que o município adote medidas semelhantes às discutidas recentemente em Alto Rio Doce, no Campo das Vertentes, onde o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça a suspensão de gastos com o Carnaval 2026.

 

Caso Alto Rio Doce

Em Alto Rio Doce, o MPMG apresentou petição ao Poder Judiciário requerendo a suspensão de apresentações artísticas e de despesas relacionadas ao carnaval, no valor aproximado de R$ 761 mil. A medida integra o cumprimento de sentença já transitada em julgado que obriga o município a implementar o sistema de tratamento de esgoto.

Segundo o Ministério Público, apesar de multas aplicadas ao município e ao gestor, não houve avanços concretos na política de saneamento básico, permanecendo a população sem acesso ao serviço essencial. O promotor de Justiça Vinícius de Souza Chaves destacou que o pedido não busca impedir o lazer da população, mas assegurar a prevalência do direito fundamental à saúde pública. O pedido ainda aguarda análise judicial.

 

Postagem sobre a contratação da banda

Em janeiro deste ano, quando da confirmação do show do Chiclete com Banana, o prefeito Raul Soares, Silvinho da Antártica, compartilhou, em suas redes sociais, o seguinte texto, mantido na íntegra:

 

“CARNAVAL DE RAUL SOARES SE DESTACA NA REGIÃO E CONFIRMA SHOW DO CHICLETE COM BANANA

A Prefeitura de Raul Soares finaliza os últimos preparativos para o Carnaval 2026, um dos mais tradicionais e aguardados da Zona da Mata. A festa promete movimentar a cidade com uma programação diversificada, voltada para públicos de todas as idades.

A programação contará com shows, circuito carnavalesco com desfile de blocos, trio elétrico e seis blocos com festas temáticas. Uma das grandes novidades deste ano é o lançamento de um novo circuito, que vai puxar os foliões do Parque de Exposições até a praça central da cidade, onde acontecerão os shows, ampliando o espaço da folia e garantindo mais conforto e organização.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura anunciou a confirmação do show da banda Chiclete com Banana, no sábado, 14 de fevereiro. Ícone do axé music brasileiro, a banda promete um grande espetáculo e deve atrair foliões de toda a região.

O impacto positivo do evento já é sentido na economia local. De acordo com a Associação Comercial de Raul Soares, a taxa de ocupação de hotéis e pousadas da cidade e região já ultrapassa 70%, reforçando a importância do Carnaval para o turismo e o comércio.

O prefeito de Raul Soares, Silvinho da Antártica, destacou a proposta do evento:

‘O Carnaval de Raul Soares é, acima de tudo, o Carnaval da família. Estamos preparando uma festa organizada, segura e acolhedora, pensada para todas as idades. Em 2026, damos um passo importante com a criação de um novo circuito, que vai integrar o Parque de Exposições à praça central, valorizando nossos blocos, fortalecendo o comércio local e oferecendo uma experiência ainda melhor para moradores e visitantes’.”

 

Convite, segurança e ausência de resposta sobre valores

Em outras manifestações públicas, o prefeito também convidou a população regional a participar do evento, destacando as matinês, os blocos carnavalescos e as atividades voltadas às crianças, reforçando a proposta de um “Carnaval da Família”.

Na última semana, o gestor divulgou ainda uma reunião com representantes da Polícia Militar para alinhar as ações de segurança do Carnaval 2026, informando sobre o reforço do efetivo policial e a adoção de medidas para garantir um evento organizado e tranquilo.

Apesar das manifestações institucionais e promocionais, até o fechamento desta edição o prefeito não havia respondido diretamente, em suas redes sociais ou por meio de nota oficial, aos questionamentos levantados por uma parcela da população sobre os valores do cachê artístico e da estrutura contratada para o carnaval. Inclusive, o DIÁRIO solicitou tais informações via rede social, mas não as recebeu.

Valores e comparações

Carnaval 2026 – Raul Soares

Cachê da banda Chiclete com Banana: R$ 800.000,00 – contrato homologado em janeiro de 2026 – Show será no próximo sábado (14).

 

Estrutura de palco, som e serviços: R$ 769.031,53

 

Contratações do Chiclete com Banana em outros municípios

Januária – contrato assinado em agosto/2025: R$ 250.000,00. Show foi no dia 7 de fevereiro de 2026

Sete Lagoas – contrato assinado em agosto/2025: R$ 350.000,00 – show foi no dia 8 de fevereiro de 2026.

 

Referência regional

Alto Rio Doce: Ministério Público solicitou a suspensão de gastos do Carnaval 2026, que somavam cerca de R$ 761 mil, devido ao descumprimento de sentença judicial relacionada ao saneamento básico.

Edital do palco para Carná Raul
Extrato de contratação da banda
Extrato prefeitura de Januária
Extrato da prefeitura de Sete Lagoas
Publicação compartilhada pelo prefeito Silvinho da Antarctica

