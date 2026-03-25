Assembleia do CIS-Caparaó reúne prefeitos e secretários em Conceição de Ipanema

A Assembleia Geral do CIS-Caparaó foi realizada nesta terça-feira (24), reunindo prefeitos, secretários e representantes da saúde dos dezessete municípios consorciados, em Conceição de Ipanema.

A abertura contou com a presença do prefeito de Conceição de Ipanema, Wilian Francisco de Souza, e da secretária de Saúde, Alessandra Pereira Dutra Knaip, a prefeita de Simonésia e presidente do consórcio, Marinalva Ferreira, e o secretário executivo do CIS-Caparaó, Felipe Rodrigues Clemente.

Durante a reunião, foram discutidos temas relacionados à gestão da saúde regional, incluindo programas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, como transporte de pacientes e ações itinerantes.

O prefeito de Martins Soares, José Santana Emerick, foi eleito 2º vice-presidente do CIS-Caparaó. Ele participou da assembleia acompanhado da vice-prefeita Márcia Pires da Mota e do Secretário de Saúde Alberto Otávio.

Entre os assuntos abordados estiveram ainda a apresentação do William Berbert (Sicoob Credicaf) sobre o projeto “Muito além do Financeiro”, reforçando o projeto de meio ambiente e sustentabilidade desenvolvido pela cooperativa nos municípios e a equipe da (Re)Energisa sobre a energia fotovoltaica compartilhada, uma alternativa moderna para reduzir os custos de energia elétrica das prefeituras e investir esse recurso em outras áreas prioritárias.

Houve também os informes sobre novos credenciados na rede, além de questões contábeis e jurídicas, como prestação de contas e processos administrativos.

Também foram debatidos temas gerais de interesse dos municípios, como iluminação pública, gestão de resíduos sólidos e capacitações.

Fonte: Portal Caparaó