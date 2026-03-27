APAE de Manhuaçu promove atividade sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down

A APAE de Manhuaçu realizou uma atividade externa, no Centro da cidade, na manhã desta segunda-feira, 23/03, com o objetivo de promover a conscientização e a inclusão em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Participaram das atividades usuários, educadoras, monitoras e familiares dos usuários.

A proposta teve como foco estimular a autonomia dos usuários e fortalecer o sentimento de pertencimento aos espaços públicos da cidade, valorizando sua identidade pessoal. A atividade foi previamente trabalhada na ambiência, com a confecção de cartazes e plaquinhas, contando com a participação de cada usuário dentro de suas possibilidades.

O momento foi significativo e enriquecedor, contando também com a presença de alguns familiares.

Durante a ação, foram realizadas dinâmicas em grupo e alongamento ao ar livre, promovendo integração, acolhimento e interação entre todos os participantes.

Fonte: Portal Caparaó