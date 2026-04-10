Alerta de segurança: mais de 320 mil raios neste ano reforçam cuidados durante tempestades

Raios, árvores na rede e chuvas intensas ressaltam a importância do planejamento e da preparação para atuação em situações extremas e da transparência das informações.

O primeiro trimestre deste ano foi marcado por eventos climáticos severos, com ventos fortes, volume de chuva muito superior ao esperado e elevada incidência de raios, desafiando a operação das distribuidoras e mobilizando esforços contínuos das instituições em toda a região. Tudo isso exigiu cuidados redobrados e reforçou a importância da preparação diante desse novo cenário climático.

Entre janeiro e março deste ano, mais de 320 mil raios atingiram a área de concessão da Energisa Minas Rio. Apenas em fevereiro, foram mais de 200 mil descargas atmosféricas, número sete vezes maior que o registrado no mesmo período de 2025. As descargas atmosféricas liberam uma grande quantidade de energia em poucos segundos, o que pode danificar equipamentos, acionar sistemas de proteção e provocar interrupções no fornecimento. Para a população, o risco também é alto, já que os raios podem energizar o solo e estruturas metálicas, aumentando a chance de choques elétricos durante as tempestades.

Outro fator que influencia diretamente a segurança e o fornecimento de energia é a vegetação próxima à rede elétrica. Em 2026, cerca de 185 mil clientes ficaram sem energia, devido a árvores que caíram ou encostaram nos fios. Somente nos três primeiros meses deste ano, já foram registrados mais de 2.200 atendimentos desse tipo. Árvores muito próximas da rede podem cair com ventos fortes, romper cabos e até derrubar postes, afetando não apenas residências e comércios, mas também serviços essenciais, como hospitais e postos de saúde.

Por isso, a prevenção é fundamental quando o assunto é segurança em relação à vegetação. A orientação é não plantar árvores embaixo da rede elétrica e, quando o plantio for feito em local adequado, optar por espécies de pequeno porte, que não atinjam os fios ao longo do crescimento. A poda preventiva também ajuda a reduzir riscos e evitar falta de energia. Em áreas urbanas, essa responsabilidade é do poder público, enquanto na área rural cabe aos proprietários, sempre seguindo orientações técnicas e cuidados de segurança.

Com chuvas fortes cada vez mais intensas e frequentes ao longo do ano, o cuidado com a segurança da população se torna ainda mais importante. O grande volume de água pode provocar alagamentos, quedas de pontes, deslizamentos de terra e quedas de barreiras, além de danificar estradas e dificultar o acesso às comunidades. Esse cenário interfere diretamente no atendimento e no tempo de restabelecimento da energia.

Um exemplo desse impacto foi registrado em Ubá e Cataguases, na Zona da Mata mineira. Entre os dias 23 e 27 de fevereiro de 2026, o volume de chuva chegou a cerca de 300 milímetros. Mesmo com mais de 90% dos clientes tendo a energia restabelecida em menos de 24 horas, em algumas localidades o atendimento foi impactado, porque não havia passagem para as equipes da Energisa.

Para atuar nesse tipo de cenário, o plano de contingência da Energisa Minas Rio tem papel essencial, envolvendo desde o monitoramento constante das condições do tempo, o reforço das equipes em campo, o uso de drones para inspeção de áreas de risco e o acompanhamento da rede elétrica 24 horas por dia pelo Centro de Operação Integrado. “Nossa prioridade absoluta é a integridade de nossos clientes e equipes. Atuamos com protocolos de antecipação rigorosos, o que nos garante agilidade e resposta imediata em qualquer cenário, sempre sob a premissa inegociável da segurança”, afirma Rodolfo Pinheiro, diretor técnico e comercial da Energisa Minas Rio.

Enquanto as equipes atuam, a segurança da população também depende de atitudes simples no dia a dia. Durante o período chuvoso, a recomendação é evitar áreas alagadas, manter distância de fios caídos e postes danificados, mesmo que pareçam desligados, respeitar áreas isoladas pela Defesa Civil e evitar locais com risco de deslizamento. Em caso de emergência, os clientes devem utilizar os canais digitais da Energisa, como o aplicativo Energisa On, o WhatsApp Gisa, o site ou o telefone 0800 032 0196.

Para reforçar ainda mais esse cuidado com a segurança e ampliar o acesso à informação, está em vigor a Resolução Normativa 1.137 da Aneel, criada para fortalecer a atuação das distribuidoras em situações de eventos climáticos extremos. A norma estabelece regras mais claras para ações de prevenção, como poda e manejo da vegetação, resposta a emergências, comunicação rápida com a população e divulgação de dados sobre interrupções e previsão de restabelecimento da energia.

Para ajudar os clientes a entender essas mudanças na prática, a Energisa disponibilizou a página energisa.com.br/sua-energia. No site, é possível acessar o plano de comunicação, manejo de vegetação e contingência da empresa, e conhecer todo o planejamento adotado antes, durante e depois de eventos climáticos.

Para saber mais, assista ao vídeo explicativo disponível e fique por dentro de como a Energisa atua para garantir mais segurança e qualidade no fornecimento de energia.