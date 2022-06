Regional Sub 15 e 17: WO e dois jogos na rodada

DA REDAÇÃO – A última rodada do Regional Sub 15 e 17 da Liga Caratinguense de Desportos teve bola rolando apenas na cidade de Imbé de Minas no estádio Dário Grossi. Associação Desportiva Imbé de Minas (ADIM), encarou nas duas categorias a Associação Atlética de Ubaporanga. Na categoria sub 15, o confronto ficou empatado em 1 a 1. Thiago marcou para o time de Ubaporanga, enquanto Alan fez o gol do time da casa. Ambos se classificaram para a semifinal na categoria.

No confronto do Sub 17 tivemos uma ótima partida entre duas grandes equipes. Os visitantes da Associação Atlética de Ubaporanga levaram a melhor vencendo por 4 a 2. Túlio, Carlos (duas vezes) e Arthur marcaram para o time ubaporanguense. Rodrigo e Pyetro descontaram para a ADIM. Assim como no Sub 15, na categoria sub 17, às duas equipes também garantiram vaga entre os quatro melhores.

WO duplo na Grota

WO não é uma novidade no futebol amador, independente da categoria. É muito comum infelizmente quando uma equipe já não tem mais chances de classificação, por motivos de economia, ou dificuldade em reunir jogadores suficientes para o jogo. Porém, não é muito comum um WO duplo, quando nenhuma das duas equipes comparecem no campo de jogo. Na manhã de domingo (5) no estádio do Carmo, quando deveriam de enfrentar o Esplanada já classificado e o 1° de Maio já eliminado. Nos bastidores, grupos de WhatsApp e mensagens informais, havia a suspeita que as duas partidas não aconteceriam, mesmo a LCD não tendo recebido oficialmente pedido nenhum de cancelamento dos jogos, segundo a diretora e coordenadora da competição Marina Pires, mesmo isso sendo previsto no regulamento 72 horas antes dos jogos. Sendo assim, a equipe de arbitragem foi escalada, se deslocou até o estádio para os jogos. Depois de aguardar o tempo previsto em regulamento para assinatura da pré-súmula, o trio de arbitragem produziu um relatório, dando conta que nenhuma das equipes compareceu ao campo de jogo para assinatura da súmula. O Esplanada já se pronunciou dizendo que irá efetuar o pagamento da taxa de R$150 por cada categoria para prosseguir na competição. O 1°de Maio já não tinha chances de avançar para semifinal.

Rogério Silva