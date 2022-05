Regional Sub 15 e 17: Show de gols na rodada

CARATINGA – Se a primeira rodada foi ótima, a segunda foi espetacular. Quatro jogos e uma chuva de gols. A bola sacudiu as redes 22 vezes. No estádio Dr. Maninho, os meninos do Sub 15 do Esporte Clube Caratinga golearam o 1°de Maio por 14 a 0. O Rubro Negro, que tem uma equipe mais rodada e acostumada às competições, foi muito superior e venceu com facilidade. Emanuel, Arthur, e Lucas foram os artilheiros do jogo com dois gols cada um. William, Luiz, Guilherme, Igor, Júlio, Pedro e Rafael também marcaram.

Na categoria Sub 17, o Dragão também venceu. Porém, um jogo bem mais igual e o placar ficou em 3 a 0. Nelson, Pedro e Ricardo marcaram para o time da casa.

Em Santa Rita de Minas a festa foi no estádio Cel. Galdino Pires, o Leopardo recebeu a Associação Atlética de Ubaporanga que fazia sua estreia no Regional. Os donos lutaram muito e foram valentes mais uma vez. Mas os visitantes levaram a melhor vencendo por 2 a 0 com gols de João P. e Cauan (contra).

O confronto no Sub 17 foi entre Palmeiras de Santa Efigênia x Associação Atlética de Ubaporanga. Uma grande partida. Bem jogado e disputado palmo a palmo. Entretanto, com a pontaria mais precisa, o Palmeiras venceu com dois gols de Bruno e um de Kaick. Com esse resultado, o alviverde se recuperou da derrota na primeira rodada.

A classificação ficou assim: