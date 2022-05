Regional Sub 15 e 17: Dragãozinho e ADIM vencem na rodada

CARATINGA – Final de semana de muitos gols no campo Caratinga e Santa Rita. A bola rolou em quatro ótimos jogos nas categorias Sub 15 e Sub 17 no Regional da Liga Caratinguense de Despostos (LCD). No confronto Sub 15 entre Caratinga e Esplanada, mesmo a garotada demonstrando muita disposição o placar ficou no zero a zero.

Na categoria sub 17 foi outro grande clássico, porém, com quatro bolas na rede. O Dragão bateu o Verdão por 3 a 1 e fez a festa na liderança do grupo. Pedro Henrique duas vezes e Nelson fizeram os gols rubro negro. Custódio marcou contra para o Esplanada.

Em Santa Rita deu ADIM

Em Santa Rita de Minas, o estádio Cel. Galdino Pires recebeu outros dois jogos da rodada. No primeiro encontro, os donos da casa do Leopardo encarou os meninos da Associação Desportiva Imbé de Minas (ADIM). Num primeiro tempo com atuação fraca, os meninos do Leopardo tomaram 03 gols do artilheiro Guilherme. Depois de uma bronca do técnico Reinaldo, voltaram para o segundo tempo com outra postura e diminuíram o placar para 3 a 2 com gols de Cauan e Gustavo. Porém, os garotos da ADIM seguraram o placar e a vitória.

No jogo de fundo, Palmeiras de Santa Efigênia e ADIM fizeram o confronto do Sub 17. O time alviverde parecia nervoso e deu espaço ao time de Imbé que fez três a zero no primeiro tempo. O Palmeiras teve chance de diminuir mas desperdiçou um pênalti. O segundo tempo foi parecido com o primeiro, até o placar, com mais três gols, o time azul e preto fechou o placar em 6 a 0 e deu um grande passo para classificação para fase seguinte.

Classificação