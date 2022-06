CARATINGA – Como já era esperado, as partidas deste domingo (12) pelos campeonatos sub 15 e sub 17 da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) foram marcadas pela emoção. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (19) no ‘jogo de volta’.

Sub15

Associação Atlética de Ubaporanga 1 x 3 E.C. Caratinga

Esplanada 1 x 0 Associação Desportiva Imbé de Minas

Sub17

Associação Atlética de Ubaporanga 1 x 3 E. C. Caratinga

Esplanada 1 x 4 Associação Desportiva Imbé de Minas