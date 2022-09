CARATINGA – Depois do grande sucesso do Regional das categorias Sub 15 e Sub 17, cumprindo o compromisso de promover o maior número de categorias possível, a Liga Caratinguense de Desportos deu início neste final de semana, sábado (10) e domingo (11) o campeonato das categorias sub 11 e Sub 13. Foram 12 equipes em campo, seis times. A garotada deu show de disposição.

Confira os resultados: