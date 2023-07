Regional: Só jogo grande

A semana foi marcada pela reunião que definiu os grupos e confrontos da primeira fase do Campeonato Regional 2023. As oito equipes que irão para a disputa, tem trabalhado incansavelmente para montar os melhores elencos. Conversando com dirigentes, jogadores e torcedores, a maioria acredita num campeonato ainda melhor tecnicamente que ano passado. Até mesmo quem tem receita menor de investimento, está conseguindo uma montagem de elenco competitivo.

O critério de cabeça de chave, foi o mesmo utilizado em 2022. Santa Bárbara, atual campeão, cabeça de chave grupo A; Piedade, 3° colocado ano passado, cabeça de chave grupo B, pela ausência do Limoeiro, vice em 2022. A bola irá rolar a partir do dia 30 deste mês. A expectativa de todos, é que só teremos jogos grandes.

Vermelhense aposta na experiência

O Vermelhense anunciou desde o ano passado que iria disputar este ano o Campeonato Regional da LCD. Acostumados a conquistar títulos na região de Vermelho Novo, o projeto vem sendo desenvolvido para novas conquistas em competições que ainda não venceram. Pra isso, o presidente Fabiano e toda diretoria foram em busca de um técnico que conhece o caminho dos títulos. Webert Correia ” Beto”, já levantou a taça comandando Limoeiro, Santa Cruz e Entre Folhas. Além do comandante, o Vermelhense tem apostado num elenco recheado de estrelas do nosso futebol, acostumados a levantar taça: Goiaba (goleiro), Raí (zagueiro), Edson (volante), Daniel (zagueiro). O grupo ainda conta com Mikael, Fred, Vitinho, Luquinha, Wesley e tantas outras feras. Ninguém tem dúvida que o Vermelhense vem forte em busca do primeiro título do Campeonato Regional.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm