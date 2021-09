REGIONAL Segurança e tranquilidade na volta às aulas das escolas da rede municipal de ensino em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – No sistema híbrido de ensino, as aulas acontecem de forma mista, em regime presencial e on-line, alternando as semanas. O retorno das aulas presenciais para todos os estudantes da rede municipal de ensino aconteceu na segunda-feira, dia 13. Com o luto municipal de três dias, as aulas foram retomadas na quinta-feira, 16. Nesta semana, o atendimento para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º) acontece de forma on-line, por telefone ou computador.

Ao contrário da Escola Municipal América Ribeiro Lopes, no Centro Municipal de Educação Infantil Dulce Paiva (CMEI) as aulas acontecerão apenas de forma presencial, a partir deste mês de setembro. As duas escolas exigiram autorização dos pais para o retorno das atividades. Os pais, por sua vez, tinham a opção de manter o ensino a distância, por meios virtuais, para os filhos. De acordo com a diretora da CMEI, Tânia Santiago, havia uma ansiedade para esse momento, mas tudo está acontecendo de forma muito natural. “Pode observar que as crianças não tiram as máscaras. Elas estavam curiosas para voltar e nós também estávamos com muita saudade. Está tudo tranquilo, estamos todos muito felizes”, comemora.

Vacinada contra a Covid-19, Aline Angélica Costa tem filho matriculado nas duas escolas do Município. “Estou tranquila, preciso tentar, porque ensinar eles em casa não é fácil. E minha filha está muito feliz por voltar a estudar”, completa. Mas esse sentimento não é comum a todos os alunos. “Não me preocupo com o vírus, tenho uma filha de seis anos e deixei ela vir. Mas ela não queria voltar, não estava com saudade da escola”, explica a mãe Lucimar dos Santos Castro Lopes, revelando o motivo de autorizar o retorno das atividades presenciais, mesmo contra a vontade da filha. “Agora que eu vejo o quanto é difícil ser professora e ensinar”, sentenciou.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA CONTRA O CORONAVÍRUS

A Escola Municipal América Ribeiro Lopes e o Centro Municipal de Educação Infantil Dulce Paiva (CMEI) passaram por reforma completa, com pintura, adaptação dos banheiros, demarcação dos espaços nas salas de aulas, sinalização de toda a escola com orientações de prevenção ao coronavírus, distribuição de álcool em locais estratégicos, além da distribuição do kit de proteção para todos os profissionais. Os cuidados serão mantidos também no transporte escolar. Nossa equipe confere pessoalmente na hora da saída da escola e os motoristas estão atentos para o distanciamento entre as crianças dentro do ônibus. “Fizemos todas as adaptações exigidas, que estão dentro dos protocolos de volta às aulas. Vai dar tudo certo.”, finaliza a Secretária de Educação, Maria Goretti Flamini.

