Regional Rio Doce e Vale do Aço oferece 10 bolsas para Agentes Locais de Inovação do Sebrae Minas

Selecionados receberão bolsas de R$ 4 mil e atenderão pequenos negócios mineiros na implementação de soluções inovadoras. Uma vaga é para Caratinga

DA REDAÇÃO – Termina no dia 12 de julho o prazo para as inscrições do edital de seleção do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI), em Minas Gerais. Das 150 vagas oferecidas para profissionais com curso superior, 100 são para contratação imediata e 50 para cadastro de reserva.

Na regional Rio Doce e Vale do Aço serão direcionadas 10 vagas para os seguintes municípios: Aimorés (1), Caratinga (1), Guanhães (1), Governador Valadares (2), Ipatinga (3), Itabira (1), e João Monlevade (1). Os selecionados receberão bolsas de R$ 4 mil. A inscrição tem taxa de R$ 80,00 e pode ser feita até o 12 de julho no site www.concepcaoconsultoria.com.br.

Para o gerente da Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae Minas, Fabrício César Fernandes, o processo seletivo visa buscar profissionais, que através da inovação, irão apoiar a estruturação e a implantação de projetos com foco no aumento da produtividade de pequenos negócios da região. Segundo o gerente, os empresários receberão as assessorias, que resultarão na construção de uma nova estratégia de atuação, que passará integrar à cultura organizacional do negócio.

“Com as ações implementadas, o empresário, junto com a sua equipe, consegue estruturar a linha de atuação do negócio, o que impactará positivamente no aumento da competitividade da empresa, e também na sustentabilidade econômica negócio”, conclui Fabrício.

Podem se inscrever no edital do Sebrae profissionais graduados em Administração, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Design, Economia, Engenharias (todas), Sistemas de Informação, Comércio Exterior e Marketing, que tenham concluído o curso partir de 1º de janeiro do ano de 2011.

A seleção consiste em três etapas: análise curricular e documental, provas objetivas e discursivas e análise de perfil dos candidatos, realizada em plataformas online. Os períodos de realização e as exigências estão divulgadas no site da empresa organizadora do edital: www.concepcaoconsultoria.com.br.

Os 150 candidatos selecionados participarão de uma capacitação durante o mês de setembro de 2020. Após esse período, os 100 profissionais mais bem classificados na etapa de capacitação receberão uma bolsa no valor de R$ 4 mil/mês. Os demais (50 candidatos) entram para o cadastro de reserva do programa ALI.

A expectativa é que os Agentes Locais de Inovação aprovados em Minas Gerais visitem, até 2022, cerca de 12 mil Micros e Pequenas Empresas (MPEs) em todo o estado. A previsão é que cada bolsista acompanhe em torno de 120 empresas no período de 24 meses.

ALI

Os Agentes Locais de Inovação são bolsistas capacitados pelo Sebrae que orientam as MPEs mineiras selecionadas pelo programa ALI. Entre as suas funções está o de ajudar o empresário a identificar problemas e buscar soluções inovadoras de acordo com as particularidades de cada empreendimento dos setores de indústria, comércio e serviços.

As orientações realizadas pelos agentes permitem aos empresários implementarem mudanças que impactam diretamente na inovação dos pequenos negócios, principalmente, na melhoria de produtos, serviços ou processos e, ainda, na identificação de novos nichos de mercado.

O programa ALI é uma iniciativa do Sebrae em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).