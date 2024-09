Regional LCD: Vai começar a semifinal

CARATINGA – Quatro grandes clubes e um único sonho, que é conquistar o campeonato de futebol amador mais importante, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata Mineira. Vai começar a fase semifinal do 46° Campeonato Regional promovido pela Liga Caratinguense de Desportos.

O Santa Bárbara, atual vice-campeão, tenta sua quarta conquista na história. O Tubarão manteve grande parte do grupo que conquistou o título em 2022. Com uma campanha avassaladora na primeira fase, é apontado por muita gente como principal favorito para levantar o Tetra.

A Associação Piedade Esporte Clube (APEC) é o mais jovem entre os finalistas. Com uma década de existência, o time pietatiano tem feito grandes campanhas chegando a semifinais duas vezes consecutivamente. Porém, falta a grande final para brigar pelo seu primeiro título.

O Esplanada é um dos mais tradicionais do futebol regional. O ‘Verdão da Grota’ como é chamado por sua apaixonada torcida, levantou a taça pela primeira vez em 1982, vinte anos depois conquistou o Bicampeonato em 2002. Entretanto, dessa vez o jejum de títulos já é maior. O elenco foi reforçado e aumentou a confiança da torcida.

Por falar em tradição, o 1° de Maio conquistou exatamente o primeiro certamente da LCD em 1965. O bicampeonato veio em 1968 logo na segunda edição (1966 e 67 não foi realizado o campeonato). Com humildade e um time bem caseiro, o Touro do Sal chega apostando na garra para surpreender e levantar a taça pela terceira vez.

Nesse domingo (8), no estádio do Carmo campo do Esplanada, o primeiro jogo entre 1° de Maio x Esplanada às 10h15. Em Piedade de Caratinga, APEC x Santa Barbara se enfrentam às 10h em busca da vaga. No outro final de semana, os jogos de volta.

Rogério Silva