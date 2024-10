Regional LCD: Tubarão x Verdão lutam pela taça

CARATINGA – Domingo (13) é dia de decisão no Campeonato Regional de Futebol Amador, promovido pela Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Não é exagero afirmar que se trata da competição mais importante, tradicional e charmosa do nosso futebol. Afinal, o campeonato disputado desde 1965, descontando os anos que não aconteceu, chega a sua 46ª edição. O Esporte Clube Caratinga, clube mais antigo do nosso futebol, também é o maior ganhador com 11 conquistas. Depois do Dragão, quem tem mais troféus é a Associação Sportiva de Bom Jesus do Galho pentacampeã. Os finalistas deste ano, somam cinco títulos, sendo três do Tubarão e dois do Verdão.

A grande decisão

Quando a bola rolou para a primeira rodada do Regional, Esplanada e Santa Bárbara já eram apontados como favoritos. Ao longo da competição, com campanhas distintas confirmaram o favoritismo e chegaram a decisão.

No primeiro confronto na briga pelo título, o palco do jogão foi o Estádio do Carmo, campo do Esplanada. ‘A Grota’ recebeu um grande público que viu o Santa Bárbara sair em vantagem na disputa, depois de vencer por 2 a 1, gols de Eraldo e Escala. Gil diminuiu para os donos da casa.

Neste domingo, dia 13, às 15h, o jogo da volta acontecerá em Santa Bárbara do Leste, no estádio Francisco Ferreira Maia, o “Franciscão”. Pelo regulamento, os donos da casa precisam de um empate para conquistar seu quarto título. Por outro lado, o Esplanada irá precisar vencer por pelo menos um gol para forçar a decisão por pênaltis ou por dois gols para conquistar seu tão sonhado tricampeonato. A expectativa é mais uma vez de um grande jogo. Afinal, em campo, dois times muito fortes. Jogadores talentosos, dois técnicos vitoriosos. Nas arquibancadas, duas torcidas vibrantes que incentivam seus times o tempo todo. Por todos esses ingredientes, o jogo de domingo tem tudo para ser uma das melhores finais de Campeonato Regional dos últimos anos.

O encontro está marcado, domingo, às 15h horas em Santa Barbara do Leste. Estádio Municipal Francisco Ferreira Maia.

Rogério Silva