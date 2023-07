Regional LCD: Tem Tubarão na área

Atual tricampeão da Copa do Café, e campeão do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos, o Esporte Clube Santa Barbara chegou a anunciar que por questões internas, e um “projeto maior”, não iria disputar o certame deste ano. A nota publicada nas redes sociais do clube causou enorme surpresa no meio futebolístico regional. A torcida do Tubarão que ainda comemorava o título do Cafezão, não perdeu tempo e reagiu cobrando a presença também no Regional e a busca pelo tetracampeonato. Depois de algumas reuniões envolvendo legislativo, executivo e toda demonstração de apoio da torcida, o Santa Barbara garantiu presença na competição que começará dia 16 deste mês. Assim, o que já prometia ser um dos mais equilibrados e disputados campeonatos dos últimos anos, será ainda mais com a confirmação do Tubarão.

Copa da Amizade: América sempre forte

A sétima edição da Copa da Amizade começará em 19 dias. Mais de 700 atletas, divididos em 10 categorias de sub 08 a sub 17 disputarão cerca de se 100 jogos. Porém, poucos podem dizer que jogarão mais em casa que os meninos do América. Afinal, o ginásio Alfeu Chaves será um dos palcos da festa. Mas, o simples fato de jogar em casa não garante boa campanha, por isso, os meninos comandados pelo competentíssimo “professor Luizinho” tem se dedicados muito aos treinamentos, e feito diversos amistosos. O alvirrubro está entre os principais candidatos ao título.

Copa da Amizade: números incontestáveis

Uma competição que reúne 18 equipes, representando 10 cidades diferentes, mais de 700 atletas, disputando cerca de 100 jogos, indiscutivelmente é um grande evento que movimenta qualquer cidade. Por isso, a empolgação e entusiasmo de quem estará na cidade do dia 20 a 23, é tão grande. A Copa da Amizade promete.

