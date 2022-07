Regional LCD: Contagem regressiva

Aumenta a expectativa para ter bola rolando no Campeonato mais importante e tradicional do futebol regional. O certamente promovido pela Liga Caratinguense de Desportos vai começar no próximo domingo dia 31. Serão dez grandes clubes lutando pelo título. De Caratinga, São Judas atual campeão, Fluminense do Sal e Limoeiro representam a cidade. Entretanto, outros 07 times de outras cidades prometem times fortíssimos na briga pelo campeonato: SEVALE de Vargem Alegre, Simonésia, Piedade de Caratinga, Ipiranga de Manhuaçu, JUPING de Pingo d’água, Santa Barbara e Independente de Imbé de Minas. Quem irá soltar o grito de campeão não faço a menor ideia, mas, que teremos um ótimo certame, com alto nível técnico não tenho a menor dúvida.

Valeu Gino!

Este domingo 24 de julho, a crônica esportiva mineira ficou mais pobre de talento. O rádio esportivo perdeu Gino Anacleto Beltrão, aos 82 anos, um dos mais experientes na área, faleceu em Belo Horizonte sua cidade natal. Nós, profissionais de rádio, perdemos um amigo. Particularmente, Gino Beltrão tem um significado importante em minha carreira. Em minha primeira Jornada Esportiva profissional pela Rádio Caratinga AM 970. Em 1998, tive a responsabilidade de dividir com ele o microfone como repórter de pista numa partida pelo Campeonato Mineiro entre Democrata GV x Cruzeiro. Até aquele dia, minha experiência era apenas em jogos amadores e apresentando o programa Giro da Bola ao lado do professor Juarez Salles. Eu, um jovem iniciante, ao lado de um repórter com um extenso currículo, reconhecido e respeitado por todos. Inclusive jogadores. Ainda a caminho do estádio, lembro de seu conselho: ” Fique tranquilo. Faça o que sabe fazer bem, tenho certeza que fará uma grande jornada e nunca mais verá futebol do mesmo jeito” ele tinha razão. Daquele dia em diante, foram muitas e muitas jornadas. Sempre com uma piada na ponta da língua, Gino Beltrão deixa um legado também como ex-árbitro de futsal da Federação Mineira e membro ativo da AMCE: Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Vá em paz. Valeu Gino!

