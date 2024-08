Regional: Domingão de goleada

Tubarão venceu 1º de Maio por 9 a 1. Esplanada e Chapecoense empataram no estádio do Carmo

CARATINGA – O segundo turno do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD) começou com dois jogos bem distintos. Enquanto no estádio do Carmo tivemos um grande jogo marcado pelo equilíbrio entre Esplanada e Chapecoense; em Santa Bárbara do Leste, o estádio Francisco Ferreira Maia foi palco da maior goleada até agora no certame. O Tubarão manteve 100% de aproveitamento, goleando o 1° de Maio por 9 a 1. Com esse resultado, o time azul e branco ficou perto de garantir a melhor campanha da primeira fase, consequentemente o direito de decidir em casa os confrontos do semifinal e uma eventual final.

Esplanada 1×1 Chapecoense

A Grota recebeu o confronto verde para abrir o segundo turno. No primeiro encontro em Piedade de Caratinga o Esplanada levou vantagem por 2 a 1, assim, a torcida foi em ótimo número acreditando em mais uma vitória. Porém, quando a bola rolou, a partida foi marcada pelo equilíbrio e boas oportunidades para ambos. Depois de uma cobrança de falta pelo lado esquerdo do ataque esplanadense, Gil colocou na área para o zagueirão Lucas Sérgio desviar de cabeça e abrir o placar. O jogo seguiu equilibrado com os dois goleiros precisando trabalhar bastante. Aos 16 minutos do segundo tempo, o camisa dez da Chape, Pupu, fez grande jogada, bateu forte rasteiro sem chance para o goleiro João Pedro e empatou o jogo. Depois de sofrer o empate, o Verdão tentou pressionar. Mas, o time de Piedade soube se defender bem até o apito final. Um empate muito comemorado, já que o time encerra a participação na primeira fase, fazendo o clássico contra a APEC que domingo, recebe o Esplanada em Piedade.

Esplanada: João Pedro, Márcio Gabriel, Lucas Sérgio, (João Pedro), Didico, Baino, Jean, Gil (Piauí), Rael, Gui, Átila, Vitor Hugo, Jadson, Júnior (Gino). Técnico: Beto Corrêa

Chapecoense: Wiliam, Lucas, Felipe, Tainan, Marlon, Gabriel (Wider), Ruan, Rafael, Tales, Guilherme, Pupu, Cleber, Paulo Vitor. Técnico: Gilmar

Arbitragem: Hércules Maximiliano foi o central, auxiliado por Fernando Paula Martins e Demer Cristian. O trio teve muito trabalho para manter os ânimos em campo e principalmente fora dele. Mas, com personalidade, acompanhando os lances de perto e um alto índice de acerto, souberam controlar bem o jogo e não tiveram interferência alguma no placar. Uma boa atuação da arbitragem que contou ainda com Carioca na mesa.

