Regional do JEMG em Caratinga tem 436 jogos previstos e mais de 2300 estudantes-atletas

A etapa regional acontece em 6 sedes de várias regiões de Minas Gerais. Caratinga é uma delas. No período de 2 a 6 de julho, 206 escolas, representando 97 municípios da região, competem nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia e xadrez, nos naipes feminino e masculino, nos módulos I e II.

Os municípios participantes da etapa regional em Caratinga são: Águas Formosas, Águas Vermelhas, Almenara, Alto Jequitibá, Antônio Dias, Araçuaí, Bandeira, Bertópolis, Bom Jesus do Galho, Cachoeira do Pajeú, Caratinga, Carlos Chagas, Central de Minas, Chalé, Conceição de Ipanema, Conselheiro Pena, Coronel Fabriciano, Coronel Murta, Crisólita, Divino das Laranjeiras, Dores de Guanhães, Durandé, Felisburgo, Frei Inocêncio, Fronteira dos Vales, Governador Valadares, Guanhães, Indaiabira, Inhapim, Ipanema, Ipatinga, Itabira, Itaipé, Itanhomi, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jaguaraçu, Jampruca, Jequitinhonha, Joaíma, Joanésia, João Monlevade, José Gonçalves de Minas, Machacalis, Malacacheta, Manhuaçu, Manhumirim, Marliéria, Martins Soares, Materlândia, Mathias Lobato, Medina, Mesquita, Mutum, Naque, Ninheira, Novorizonte, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Peçanha, Pedra Azul, Piedade de Caratinga, Pocrane, Poté, Resplendor, Rio Piracicaba, Rubim, Salinas, Salto da Divisa, Santa Bárbara do Leste, Santa Efigênia de Minas, Santa Helena de Minas, Santa Maria de Itabira, Santa Maria do Salto, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Minas, Santana do Paraíso, São Félix de Minas, São Geraldo da Piedade, São Gonçalo do Rio Abaixo, São João Evangelista, São João do Manhuaçu, São João do Oriente, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, Taiobeiras, Tarumirim, Teófilo Otoni, Timóteo, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virgem da Lapa, Virginópolis e Virgolândia.

A abertura oficial será no dia 2 de julho, terça-feira, às 19h30min, no Parque de Exposições de Caratinga, na BR 116 – Km 521.

Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa regional avançam para a etapa estadual.