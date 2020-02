Regional de Saúde realiza reunião de alinhamento sobre SAMU Leste

Representantes da Prefeitura de Caratinga participaram do encontro

DA REDAÇÃO- A Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, realizou na segunda-feira (17), no auditório da Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano, uma reunião de alinhamento sobre o andamento da implantação do SAMU Leste. O evento foi direcionado aos prefeitos e secretários de saúde da região ampliada de saúde do Vale do Aço, que antes faziam parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales (Cisvales) e hoje buscam se adequar para integrar o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Macro Leste (Consurge).

De acordo com o superintende regional de Saúde de Coronel Fabriciano, Ernany de Oliveira Duque Júnior, o alinhamento com os prefeitos e secretários municipais de saúde foi necessário para que possam verificar possíveis pendências financeiras relativo ao antigo consórcio para que o mesmo possa ser encerrado. E se caso haja algum saldo remanescente do antigo consórcio, os municípios devem buscar uma forma legal o repasse deste saldo ao novo consórcio ou devolução para o Estado.

O gestor ainda ressaltou que os municípios que integravam o antigo consorcio é necessário que seja formalizada a adesão ao novo consócio, Consurge. A reunião de alinhamento esclareceu também as principais dúvidas, além de fortalecer a articulação da região, visto que hoje o que se espera é que o Serviço de Atendimento Médico de Urgência-SAMU Leste, atenda 1,6 milhão de pessoas em 86 cidades dos Vales do Aço e Rio Doce.

“Tanto o Ministério da Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais vem concentrando esforços para consolidar a Política Nacional de Atenção às Urgências, da qual o SAMU 192 é componente fundamental. As ações em rede, a regionalização dos serviços e a regulação são os pilares. Hoje os municípios estão empenhados e trabalhando para isso e dentro de suas possibilidades. A união dos municípios em apenas um consórcio foi um importante passo para implantação do SAMU Leste”, reforçou Ernany.

A reunião contou com a presença do diretor executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge), Narcélio Alves Costa, que ressaltou a importância da união dos municípios da região do Rio Doce e Vale do Aço em um único consócio para a consolidação do SAMU Leste.

Uma equipe da Prefeitura de Caratinga também participou do encontro. A implantação de uma base do SAMU no município é aguardada desde 2016.

A Região Ampliada de Saúde Leste (Ipatinga) é composta pelas microrregiões de Ipatinga, Caratinga e Coronel Fabriciano/Timóteo e contempla os municípios do Território de Desenvolvimento do Vale do Aço. São eles: Açucena; Antônio Dias; Belo Oriente; Bom Jesus do Galho; Braúnas; Bugre; Caratinga; Coronel Fabriciano; Córrego Novo; Dionísio; Dom Cavati; Entre Folhas; Iapu; Imbé de Minas; Inhapim; Ipaba; Ipatinga; Jaguaraçu; Joanésia; Marliéria; Mesquita; Naque; Periquito; Piedade de Caratinga; Pingo-d’Água; Santa Bárbara do Leste; Santa Rita de Minas; Santana do Paraíso; São Domingos das Dores; São João do Oriente; São Sebastião do Anta; Timóteo; Ubaporanga; Vargem Alegre; Vermelho Novo.