Regional de Saúde de Coronel Fabriciano recebe segunda remessa de vacinas

Distribuição ocorrerá na próxima segunda-feira (1°). Quantitativo para cada município ainda não foi divulgado

DA REDAÇÃO- A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano recebeu na manhã de ontem, 11.260 doses referentes à segunda remessa das vacinas contra a covid-19, que serão entregues a 35 municípios, incluindo Caratinga. O quantitativo corresponde a 6.000 doses da AstraZeneca e 5.260 da CoronaVac.

De acordo com o superintendente Ernany Duque, dentro da logística estabelecida pelo Governo do Estado, os imunizantes serão distribuídos na segunda-feira (1° de fevereiro). Também serão repassadas as 8.600 doses destinadas àqueles que já receberam a primeira aplicação da vacina. “A intenção é que os municípios que já estão há duas semanas praticamente fazendo a imunização do grupo prioritário receba também essa segunda dose, para que consiga concluir essa vacinação”, destaca.

A respeito da divisão de doses por municípios, o quantitativo deve ser definido ainda hoje. A SRS Coronel Fabriciano pretende fazer a distribuição aos municípios da região em em um único dia. “A partir das 9h da manhã da segunda-feira iremos iniciar a dispensação para vários municípios encerrando no início da tarde. Contamos mais uma vez com a escolta da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que têm sido grandes parceiros para que esses imunizantes cheguem de forma segura aos municípios”.

Em relação às primeiras doses entregues aos municípios, alguns receberam um pequeno quantitativo. Ernany explica os fatores que levaram a esta situação. “Essa divisão ocorre dentro de uma rotina já estabelecida nas campanhas de vacinação ao longo dos anos. O que ocorreu é que justamente alguns municípios dentro desses critérios estabelecidos e também alguns deles não mantiveram os seus dados oficiais atualizados, fizeram com que recebesse um quantitativo talvez menor na primeira remessa. Mas, alguns ajustes estão sendo feitos ao longo dessas últimas semanas e pretendemos corrigir ou minimizar um pouco essa diferença que houve na primeira remessa”.

Assim como ocorreu na primeira remessa, metade das vacinas da CoronaVac ficarão retidas na SRS. “Até para que possamos garantir que a população que receber a primeira dose, vai receber a segunda dose também. O imunizante referente à AstraZeneca será dispensado aos municípios 100% até por haver essa diferenciação do prazo entre a primeira e segunda dose”.

O Plano Nacional de Imunização determina os grupos prioritários que, segundo o superintendente, devem ser mantidos nesta segunda remessa. “Nesse primeiro momento são os idosos institucionalizados acima de 60 anos, os deficientes físicos acima de 18 anos também institucionalizados; os profissionais de Saúde e aí cabe uma observação que o quantitativo que está chegando para os municípios corresponde a 34% dos profissionais de Saúde da localidade”.

Enquanto para as vacinas da Coronavac são 15 dias entre uma dose e outra, para as da AstraZeneca/Oxford o intervalo é de três meses.

“Fura fila”

O Canal Coronavírus da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG), criado no início do isolamento social, é o meio pelo qual a população pode registrar manifestações relacionadas à covid-19. É este o caminho, também, para denúncias relacionadas ao processo de vacinação, como a questão do “fura fila” na ordem prioritária de imunização. O portal pode ser acessado pelo www.ouvidoriageral.mg.gov.br

Ernany ainda destaca que o cidadão pode utilizar o Disque – Saúde e que nenhuma situação relacionada a este tipo de comportamento foi denunciada, até o momento, na regional de Saúde de Coronel Fabriciano. “Oficialmente não recebemos nenhuma denúncia e pedimos à população que ajude a fiscalizar essa situação. Caso ocorrer, ligue no 136, e faça a reclamação, que chegará de forma oficial à Superintendência Regional de Saúde e poderemos buscar junto ao município esclarecimentos com relação ao acontecido”.