Regional de Fut7: Dom Lara é campeão

CARATINGA – A Arena Dragão, no Esporte Clube Caratinga, foi palco do Primeiro Campeonato Regional de Fut7 promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. Os dias 27, 28, 29 e 30 de abril foram intensos de grandes jogos. Seis equipes entraram em quadra em busca do título, e duas vagas para o Campeonato Mineiro que será disputado em junho na cidade de Conselheiro Lafaiete: Misturado, Força Jovem, Família Oliveira (Entre Folhas), Dom Lara, Caratinga e Cettatic. Depois de uma fase de grupos muito disputada, se classificaram para semifinal, Dom Lara x Família Oliveira, Caratinga x Cettatic. Dois jogos emocionantes, disputados em alto nível.

Dom Lara bateu a Família Oliveira por 5 a 4 e se garantiu na final. No segundo jogo da noite, Cettatic e Caratinga fizeram um jogo cheio de rivalidade, tensão e nível técnico elevadíssimo. Do primeiro ao último minuto, indefinição total de quem iria fazer a final e garantir vaga no Campeonato Mineiro. O Dragão saiu na frente e abriu dois a zero no placar. Porém, depois que o grandalhão Édson diminui de cabeça, a Cettatic se empolgou e chegou ao empate e conseguiu a virada e a vitória por 3 a 2.

A decisão

A grande final aconteceu na manhã de domingo, mais uma vez para um ótimo público na Arena Dragão. Nenhuma das duas equipes admitia favoritismo, porém, quando a bola rolou, o Dom Lara abriu o placar com William Coronel, Michelzinho ampliou para dois a zero. Em seguida, Danilo diminuiu para Cettatic. Mas, com muita aplicação, disposição e se aproveitando de algumas falhas de marcação e saída de bola do adversário, o verde e branco chegou ao terceiro gol com Abílio. A Cettatic tentou se impor, se atirou ao ataque, mas, pagou o preço e no contra-ataque, Michelzinho outra vez marcou. O quarto gol do Dom Lara e seu segundo no jogo. Com ótima atuação do goleiro William, assim como do excelente Rodrigo Bebezão, da Cettatic, o placar ficou assim até o final da decisão. Assim que Roberto e João Grossi encerraram a partida, a barulhenta torcida alviverde fez a festa e soltou o grito de campeão.

Dom Lara: Willian, Michel, Carlos, Kauan, Willian Coronel, Vitinho, Eraldo, Fred, Júlio, Capacete, Benzemar, Abilio. Tec: Mateus Antoni.

Cettatic: Rodrigo Bebezão, Marlin, Netinho, Maxwell, Pedro Guido, Catatau, Daniel, Danilo, Pablo, Edson

Xadin, Pedrão, Marquinhos. Técnico: Clayton Lopes.

As duas equipes garantiram vaga no Campeonato Mineiro, a competição será disputada em junho na cidade de Conselheiro Lafaiete.

Arbitragem: Comandado pessoalmente pelo árbitro e presidente da Federação Mineira Nabill Zoukan, a mesa teve uma atuação digna de uma competição oficial de alto nível. Gabriela, Roberto, João Grossi estiveram atentos a todos os detalhes, não escapou nada em relação a aplicação das complexas regras do Fut7.

A diretora da LCD Marina Pires, disse ter ficado satisfeita, apesar de todas às dificuldades em promover uma competição com nível técnico alto como o Regional. O mesmo foi dito pelo presidente da FMF7.

O superintendente municipal de Esportes Cultura e Lazer Rainer Alves, falou em nome da prefeitura, enfatizou a importância da parceria com a Liga Caratinguense de Desportos e o apoio às competições promovidas pela entidade.