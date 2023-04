Regional de Fut7 começou com show de gols

CARATINGA – Depois do enorme sucesso da 1° edição da Copa Menino Maluquinho semana passada, nesta quinta-feira (27) foi a vez do Fut7. A Liga Caratinguense de Desportos promoveu seu primeiro Campeonato Regional da modalidade, oficial pela Federação Mineira de Fut7. Nos moldes de torneio rápido como acontece na maioria das competições oficiais, a exemplo do Campeonato Mineiro que será disputado em junho na cidade de Conselheiro Lafaiete, o primeiro certame da LCD irá conhecer o campeão já no domingo (30).

Antes da bola rolar, o presidente do clube Edgar Martins, deu as boas-vindas aos participantes, ressaltou a importância de uma competição federada para o clube e para a região. O presidente da FMF7 Nabill Zoukan, também falou da importância e alegria de estar em Caratinga, buscando fortalecer o futebol 7 em nossa região. Para isso, uma Liga forte é primordial. O superintendente de Esportes, Cultura e Lazer municipal, Rainer Alves, falou da importância da parceria prefeitura e LCD, não apenas no Regional de Fut7, como em competições anteriores e futuras.

Disputado na moderna e novíssima Arena do Dragão no Esporte Clube Caratinga, a primeira rodada teve dois ótimos jogos. No primeiro confronto, o time da casa com enorme apoio da torcida, venceu o bom time do Força Jovem por 7 a 2. Uma vitória incontestável que coloca o Dragão entre os favoritos ao título. No jogo de fundo, a Família Oliveira, time tradicional de Fut7 da cidade de Entre Folhas, venceu os caratinguenses do Misturados Futebol Clube por 7 a 4. Os semifinalistas serão conhecidos neste sábado (29) com jogos a partir das 14h.

A grande decisão acontece no domingo (30) a partir das 9h com disputa de terceiro e quarto colocado. Ainda estão na briga pelo título e, consequentemente, duas vagas para o Campeonato Mineiro, a Cettatic e o tradicional Dom Lara.