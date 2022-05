Regional de base: Molecada tá dando show

CARATINGA – O domingo (15) foi de bola rolando na terceira rodada do Regional Sub 15 e 17 da Liga Caratinguense de Desportos. Quatro jogos movimentaram dois estádios de nossa região. Em Ubaporanga, no campo do Manchester, Associação Atlética de Ubaporanga encarou a Associação Desportiva de Imbé de Minas (ADIM) nas duas categorias. No confronto do Sub 15, um jogaço com sete gols. Movimentação, disputa intensa e vitória da ADIM por 4 a 3. Victor Rodrigo, duas vezes, e Guilherme fizeram os gols dos visitantes. João Pedro, Kaick e Wanderson (contra) descontaram para os donos da casa Para muitos, o melhor jogo do certame até agora na categoria.

Na turma do Sub 17, outra grande partida, bem jogada, com as duas equipes criando inúmeras oportunidades. Porém, novamente os meninos de Imbé de Minas levaram a melhor e venceram por 3 a1 com gols de Diego (duas vezes) e Kaio. Túlio descontou para a Associação Atlética de Ubaporanga Os donos da casa mesmo derrotados nos dois jogos, não saíram de cabeça baixa.

1°de Maio x Esplanada

O estádio Manoel Ribeiro, no bairro Aparecida, recebeu os outros dois jogos da rodada. Ambos colocaram frente a frente dois campeões regionais no adulto. O time do “Alto do Sal” como é carinhosamente chamado o bairro Nossa senhora Aparecida, é sempre muito forte atuando em casa, o verdão por sua vez, precisava vencer já que na estreia em casa, perdeu uma e empatou a outra. Quando a bola rolou no Sub 15, o Esplanada saiu na frente com gol olímpico do garoto, Gustavo. O time da casa foi pra cima em busca do empate. Porém, foi o verdão que ampliou com Kauan. O time alvinegro não desistiu e continuou em busca de seu gol. Numa jogada de bola parada, o garoto Vitor subiu e marcou de cabeça. Mas, é alviverde soube segurar o resultado até o final e venceu por 2 a 1.

A partida do sub 17 reservava outro grande confronto que se confirmou. Pedro, Guilherme, Israel e Felipe fizeram para o verdão que venceu por 4 a 0. O placar pode fazer parecer que foi uma vitória fácil do time visitante, mas, o time preto e branco criou inúmeras oportunidades e não soube aproveitar.

Segue a classificação: