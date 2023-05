Regional de base: Agora é semi!

Depois do intervalo programado entre a fase de grupos e o mata-mata, os Campeonatos Regionais das categorias Sub 15 e 17 chegam a semifinais: UAI x ADIM, times de Inhapim e Imbé de Minas respectivamente, começam a decidir uma vaga para a final. No outro confronto, Esporte Clube Caratinga x CETTATIC, decidem a outra. Os jogos acontecem às 8h em Inhapim e Estádio Dr. Maninho. Sem dúvidas, a expectativa é de dois grandes jogos marcados por muito equilíbrio. Não consigo apontar favoritismo pra ninguém, isso torna a disputa ainda mais emocionante.

Na categoria Sub 17, o confronto UAI x ADIM se repete, partida também marcada para o estádio Guilhermino de Oliveira, em Inhapim. A Associação Desportiva Imbé de Minas é a atual campeã da categoria. Porém, equipe do UAI fez grandes jogos e segundo informações, tem se preparado muito para esses confrontos.

Em Piedade de Caratinga, os donos da casa recebem a CETTATIC e novamente promessa de grande jogo. Novamente impossível apontar favoritismo para um dos lados, só posso dizer que a garotada está com fome de bola. O domingo promete muitas emoções.

Rogério Silva

