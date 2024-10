Regional da LCD: Verdão é tricampeão!

Esplanada venceu Santa Bárbara por 2 a 0 e ficou com o título

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A expectativa que Santa Bárbara x Esplanada fariam uma das maiores finais de Campeonato Regional da história se cumpriu. O domingo (13) foi de casa cheia em Santa Bárbara do Leste, para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato promovido pela Liga Caratinguense de Desportos. A 46° edição do Torneio de futebol amador mais importante, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira, reuniu duas das camisas mais pesadas do nosso futebol. As arquibancadas do estádio Francisco Ferreira Maia se coloriram de azul e branco de um lado, verde e branco do outro. A torcida da casa estava muito confiante devido a vitória no primeiro confronto na casa do adversário por 2 a 1. Por outro lado, a torcida verde também demonstrava acreditar numa virada, pelo menos devolver a diferença de um gol e forçar a decisão por pênaltis.

O JOGO

Quando a bola rolou, duas equipes com posturas muito diferentes do primeiro encontro dia 29 de setembro no estádio do Carmo. Com a vantagem de jogar pelo empate, o Tubarão entrou mais cauteloso do que o normal. Já o Verdão, precisando de pelo menos um gol para igualar o placar agregado, foi pra cima e criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Com um ataque mais leve e rápido, os visitantes dominaram a etapa inicial, mas o gol não saiu. Entretanto, a apreensão do lado azul da arquibancada, contrastava com a animação confiante do lado verde e branco. Porém, o primeiro tempo ficou mesmo no zero a zero.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro. Os visitantes dominando às ações ofensivas, enquanto o anfitriões tentavam escapar nos contra-ataques pra levar perigo ao gol de João Pedro. O técnico Beto Corrêa mexeu no time para buscar o gol e deu certo. Aos 27 minutos, depois de uma bola cruzada na área do goleiro Gustavo, a defesa não cortou, o camisa 8 Guil, desviou para às redes e fez vibrar a torcida Onda Verde no Franciscão. O gol incendiou ainda mais o Verdão. Do outro lado, o Tubarão sentiu que não estava jogando bem. Sentiu ainda mais depois de perder lesionado o artilheiro Eraldo que num lance na área, fraturou o cotovelo e não pode continuar em campo. Sem sua referência no ataque, parece que os donos da casa de abalaram emocionalmente. Cinco minutos depois, o camisa 17 Bruno, que havia entrado no segundo tempo, fez grande jogada, acertou um lindo chute de fora da área, a bola ainda resvalou na defesa e encobriu o goleiro Gustavo para marcar o segundo gol esplanadense. Esse placar, era exatamente o que o alviverde precisava para conquistar o título. O Santa Bárbara foi valente, lutou em busca do gol para voltar para o jogo. Porém o Esplanada soube se defender e segurar o placar de 2 a 0. Final, Esplanada campeão da LCD pela terceira vez em sua história (1982, 2002, 2024)

Santa Bárbara: Gustavo, Magno (Luquinha), Escala, Jajá, Geisandro, Edson, Caetano, Thiago, Michelzinho, Emílio (Vitinho), Eraldo (Parrão), Itinho. Técnico: Dedel

Esplanada: João Pedro, Márcio Gabriel, Luiz Fernando (Jhonatan), Wiliam, Piauí, Juan (Guil), Jackson, Gil (Bruno), (Welington), Wagner (Alan) Alex (Douglas), Badola (Vitor Hugo). Técnico: Beto Corrêa

Arbitragem: Um jogo de tamanha grandeza, dois times tradicionais e camisas pesadas, pede uma arbitragem do mesmo tamanho. Por isso, Welington” Nego” foi o escolhido para arbitrar o confronto. Auxiliado por Bruno Alves e Luiz Henrique, além de Gilberto Mononoca na mesa, o quarteto teve ótima atuação. Acompanhando os lances de perto, mantendo o controle disciplinar inclusive nos dois bancos de reservas, Nego não deixava espaço para contestações e manteve o controle do primeiro ao último minuto de jogo.

DESTAQUES

O goleiro João Pedro do Esplanada foi eleito o goleiro destaque do Regional. Eraldo ficou como goleador. Campeão ano passado pelo Vermelhense, a agora pelo Esplanada, Beto Corrêa recebeu o troféu de melhor técnico.

Rogério Silva