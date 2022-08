Regional da LCD: Que rodada!

Santa Bárbara lidera grupo A, enquanto Limoeiro segue em primeiro no grupo B

CARATINGA – Depois da pausa domingo passado para o dia dos pais, o Campeonato Regional voltou com tudo. Quatro grandes jogos agitaram quatro cidades da região. Tudo que se espera quando recebemos alguém em casa, é que a visita fique à vontade mas respeite o anfitrião. Porém, na terceira rodada do certame da Liga, apenas o Fluminense do Sal fez valer o mando de campo diante do Simonésia.

Independente 0 x 4 Santa Bárbara

Em Imbé de Minas, o tradicional Independente recebeu o fortíssimo Santa Bárbara. Os visitantes se sentiram tão à vontade, que golearam os donos da casa por 4 a 0 com gols de Thiago, Hitalo, Luiz (contra) e Michel. O Tubarão chegou a terceira vitória na competição com 100% de aproveitamento.

Sevale 1 x 1 Limoeiro

Em Vargem Alegre, o pressionando Sevale tentava sua primeira vitória no certame. Entretanto, recebeu o empolgado e ótimo Limoeiro. Os visitantes mais uma vez saíram na frente. O rápido Jadson fez 1 a 0 para o Limão Doido. Rafael empatou para os donos da casa. Resultado melhor para o Limoeiro que soma quatro pontos, enquanto o time vargem Alegrense apenas dois.

Juping 1x 2 Ipiranga

A cidade de Pingo-d’Água foi palco de Juping, os donos da casa, contra o tradicional Ipiranga de Manhuaçu. A expectativa para o confronto era grande. Quando a bola rolou, o time verde e branco se sentiu tão à vontade que marcou com Romildo e Jessé, enquanto Danilo balançou às redes para o Juping. As duas equipes agora somam três pontos na tabela cada uma.

Fluminense 2×1 Simonésia

A reportagem do Diário esteve no estádio do Carmo para acompanhar de perto o confronto entre Fluminense do Sal e Simonésia. Ambos empataram em suas estreias. Quando a bola rolou na “Grota” tivemos um jogo pegado, com marcação forte e disputa intensa no meio campo. Quem abriu o marcador foram os visitantes. O zagueiro Cacá se aproveitou de uma bola aérea na área tricolor e fez de cabeça 1 a 0 para o Simonésia. A partida continuou acirrada. Antes do final da primeira etapa, Vinícius cobrou falta, a bola desviou na barreira e fugiu do alcance do goleiro André, deixando tudo igual na Grota.

No segundo tempo, os ânimos ficaram ainda mais exaltados e pressão maior pra cima da arbitragem. Catimba, faltas e muitas reclamações de ambos marcaram a etapa complementar. Entretanto, o Fluminense buscou ainda mais o gol e conseguiu depois de uma bela finalização do atacante Baiano. Com a vantagem no placar, e um jogador a mais em boa parte do jogo, o tricolor segurou o resultado até o final. Venceu e chegou a quatro pontos na tabela.

Fluminense: Buiú, Marco Aurélio “peixe”, Kim, Marlon, Vinícius, Denis, João Vitor, Andrezinho, Rodriguinho (Marcone), Baiano, Feijão e Alex. Técnico: Maguila.

Simonésia: André, Maike, Cacá, Tico, Michel, Piquinho, Cristian (Luan), Éder, Juninho, Luiz Carlos (Diego), Edgar e Mateus. Técnico: Cleber.

Arbitragem: Eduardo Soares foi o central, auxiliado por Reinaldo Gonçalves e Ligiane Dias. O trio teve enorme dificuldades para conter os ânimos e controlar a partida disciplinarmente. Uma partida de muito contato por conta das dimensões do campo, o trabalho foi dobrado para definir um critério sobre o que era falta ou não. Isso causou algumas reclamações e por alguns momentos, deixou o jogo muito nervoso. Expulsão dos dois lados, atleta do banco dos visitantes e comissão técnica do Fluminense, foram momentos de maior tensão do jogo. Apesar das dificuldades, reclamações, e algumas interpretações equivocadas, a arbitragem não teve influência alguma no resultado.

Rogério Silva