Regional da LCD: Poucos gols e WO

BOM JESUS DO GALHO – A penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Regional da LCD não teve chuva de gols como a anterior. Além disso, teve o primeiro WO (quando uma equipe não comparece ao campo de jogo, ou chega além do limite permitido pelo regulamento). O Fluminense do bairro Aparecida até se deslocou até a vizinha cidade de Vargem Alegre onde o Esplanada iria mandar seu primeiro jogo depois da punição imposta pela Liga por conta da confusão na partida entre Esplanada e São Judas. Porém, o tricolor conseguiu entrar em campo apenas 10h28 de domingo. O tempo limite no regulamento assinado pelos clubes é de 15 minutos de tolerância. Por tanto, o tempo estourou em 13 minutos. Assim, o alviverde foi declarado vencedor da partida. Também pelo grupo A, o São Judas bateu o vermelhense por 3 a 2.

Pelo grupo B: Atlético/Salatiel 1 x 0 América de Santa Efigênia. Fechando a rodada, Aliança de Córrego Novo 0 x 3 Santa Bárbara.

São Judas 3 x 2 Vermelhense

A vizinha cidade de Bom Jesus do Galho recebeu o confronto válido pelo grupo A. O estádio Mário Tristão foi o palco do jogo. O gramado em boas condições era um convite para o bom futebol. O time do bairro Limoeiro buscava a vitória para garantir vaga na semifinal. O Vermelhense também. Quando a bola rolou, o São Judas buscava mais o ataque e tentava pressionar. Porém, o time de Vermelho Novo escapava bem chegava com perigo ao gol de Doni. Numa dessas decidas, o ataque vermelho e branco sofreu uma falta na entrada da área. Leo, camisa 14, bateu muito bem colocada longe do alcance do goleiro time azul, a torcida do Vermelhense em maior número na arquibancada do Mário Tristão fez a festa. Porém, aos 36 minutos o lance mais polêmico do jogo, Vitinho recebeu no meio da defesa vermelha penetrou na área e caiu. O árbitro Adão Carlos marcou o pênalti a favor do São Judas. O time inteiro do Vermelhense foi pra cima do homem do apito reclamando que havia impedimento no lance. Porém, o auxiliar José Márcio Alves assinalava que estava na mesma linha. Depois de muita revolta e muito tempo parado o jogo, Michelzinho cobrou bem sem defesa para o goleiro Vítor. O time de Vermelho Novo continuou reclamando muito. Inclusive que na origem do lance, o camisa 11 Fera teria sofrido falta no ataque.

No segundo tempo, o São Judas continuou controlando mais o jogo ofensivamente. Entretanto, o bom time vermelho e branco também chegava com perigo. Aos 28 do segundo tempo o camisa onze Hercules recebeu ótimo passe de Michelzinho e tocou na saída do goleiro Vítor pra virar o jogo para o time de Caratinga. Aos 38 minutos novamente o cabeludo Hercules ampliou para o São Judas fazendo 3 a 1. O alvirrubro de Vermelho Novo não desanimou o continuou tentando diminuir o placar. Aos 44 minutos Lucas penetrou na área adversária e bateu forte longe do alcance do goleiro Doni. Porém o placar final ficou mesmo em 3 a 2 para o São Judas.

São Judas: Doni, Marco Aurélio, Rominho, Lucão (Alan Silva), Alan, Edson, Alan Vidal, Michelzinho, Canibal (Cirilo), Hercules, Vitinho. Técnico Dedeu.

Vermelhense: Vítor (Yago), Júlio (Luciano, depois Alan), Jhony, Edinho, Celinho, Tarcinho, Michel Vaqueiro, William (Kemerson), Léo, Fera, Lucas. Técnico Denilson.

Arbitragem: Adão Carlos “Negodão” foi o central, auxiliado por Agnaldo Morais e José Márcio Alves. Até o lance polêmico do gol de empate do São Judas, o trio conseguia controlar o jogo tecnicamente e disciplinarmente. Porém, depois desse lance que claramente desestabilizou o emocional do Vermelhense, a arbitragem também ficou insegura em algumas marcações. Daí por diante, toda marcação gerava muitas reclamações. Principalmente pelo lado vermelho e branco.

Rogério Silva