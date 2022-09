Regional da LCD: Agora é mata-mata

DA REDAÇÃO – A quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Regional adulto da Liga Caratinguense de Desportos, definiu os classificados para a fase de quartas de finais. Depois de cinco rodadas, Independente de Imbé e Simonésia foram eliminados em seus grupos.

São Judas 2 x 1 Fluminense do Sal

O São Judas mandou seu jogo no estádio Mário Tristão em Bom Jesus do Galho contra o Fluminense do Sal. O último campeão Regional bateu o Tricolor por 2 a 1 num grande jogo com gols de Jaiderson e Jackson. Wanderson descontou para o Fluminense.

Piedade 2 x 1 Ipiranga

Em Piedade de Caratinga, A Associação Desportiva de Piedade recebeu o Ipiranga de Manhuaçu. Mesmo classificados, fizeram bom jogo com vitória dos anfitriões por 2 a 1. Lucas marcou duas vezes, e Bruno descontou para o time de Manhuaçu.

Santa Bárbara 1 x 0 Juping

A reportagem do Diário esteve em Santa Bárbara para acompanhar de perto o encontro de duas equipes consideradas favoritas a estar na final. Dois elencos fortes a disposição dos dois técnicos. Mesmo estando classificados, foram pra campo com força máxima. A torcida do Tubarão mais uma vez deu seu show. Do outro lado, alguns torcedores do Juping também pegaram a estrada para torcer pelo seu time. Quando a bola rolou tivemos uma partida com muita qualidade de ambos. Os donos da casa tomaram a iniciativa, mas os visitantes não ficaram atrás. Porém, aos 11 minutos da etapa inicial, o zagueiro Matheus Escala aproveitou uma bola aérea ofensiva e marcou de cabeça o gol do Tubarão e sacudiu a galera azul e branco nas arquibancadas do Franciscão. O jogo seguiu com muita intensidade e várias oportunidades para os dois lados.

O segundo tempo começou na mesma voltagem e as equipes buscando o ataque. Mas, os goleiros sempre apareciam muito bem. O Juping se atirou ainda mais a frente, criou mais e ameaçou mais o gol Santa-barbarense. Porém, o goleirão Gustavo estava em manhã iluminada e evitou o gol de empate. Ao final, o Tubarão fechou a primeira fase com 100% de aproveitamento. 12 pontos em quatro jogos.

Santa Bárbara: Gustavo, Lucas, Sérgio, Raí (Edson), Geisandro (Hitalo), Escala, Caetano, Pikachu ( Cascão), Michelzinho( Victor Hugo), Eraldo (Alan Delon), Thiaguinho. Técnico: Dedel

Juping: Keven, Chael, Lucão, Junão, Bruninho (Danilo), Dil ( Robnei), Xerife ( Vilela), Jefinho, Cleubinho, Neném ( Graveto), Robinho ( Maisley). Técnico: Zé Manoel

Arbitragem: Everaldo Cirino foi o central, auxiliado por Liliane Lopes e Thiago José. A alta intensidade do jogo exigiu muito do trio, principalmente do central. Em alguns momentos teve dificuldades em acompanhar às jogadas mais de perto, fato que causava algumas reclamações. Porém, manteve-se calmo, controlou o jogo e não teve influência alguma no resultado do jogo.

Limoeiro 3×0 Simonesia (WO)

A partida entre Limoeiro e Simonésia estava marcada para ás 10h no Estádio Dr.Maninho. Mesmo com chance real de classificação, o time de Simonésia não compareceu. A Liga Caratinguense de Desportos divulgou a seguinte nota:

NOTA OFICIAL 009/2022

A coordenação geral do CAMPEONATO REGIONAL ADULTO LCD 2022 através de seu Presidente Sr. Rogério José da Silva no uso das atribuições informa:

COMUNICADO EM RELAÇÃO AO WO (SEB LIMOEIRO x SIMONÉSIA)

A Liga Caratinguense de Desportos lamenta profundamente o não comparecimento do Simonésia Futebol Clube, ao estádio Dr. Maninho, onde tinha um compromisso diante da Sociedade Esportiva Bairro Limoeiro, válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Regional. A LCD acompanhou com especial atenção ao longo da semana, a possibilidade da ausência da equipe de Simonésia para o confronto, entretanto, em contato com representantes do clube, monitoramento da Rede social do mesmo, e principalmente pela ausência de um comunicado oficial, acreditávamos que a partida aconteceria como programado, e compromisso assumido. A Liga Caratinguense de Desportos se solidariza com a Sociedade Esportiva Bairro Limoeiro em sua indignação, se desculpa com diretores, patrocinadores, e principalmente torcedores, razão de ser do futebol.

Sobre punições:

ART.62º – Quando uma equipe abandonar o campeonato em meio a seu andamento, os pontos conquistados continuarão valendo, sendo as partidas restantes vencidas pelos adversários por WO, valendo escore de 3×0.

ART.63º – Quando uma equipe desistir de disputar o campeonato em meio ao seu andamento, será imediatamente punida: toda delegação, ou seja, atletas, membros da diretoria, comissão técnica, e todos inscritos com o afastamento de quaisquer competições pelo período de 02 (dois) anos, sofrendo uma multa administrativa de 03 (três) salários mínimos caso queira retirar a suspensão no ano seguinte.

Caratinga, 04 de setembro 2022.

LCD – Liga Caratinguense de Desportos

@oficiallcd

caratingalcdoficial@gmail.com