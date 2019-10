REGIONAL DA LCD

Rodada tem muitos gols. São Judas vence sua primeira partida na história da competição, mas confusão na ‘Grota’ foi o assunto mais comentado

CARATINGA – Neste domingo (6) aconteceu mais uma rodada do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos (LCD). Os jogos tiveram muitos gols e o São Judas venceu sua primeira partida na história da competição, mas a confusão na ‘Grota’ foi o assunto mais comentado, deixando o futebol em segundo plano.

No grupo A, o Esplanada recebeu o São Judas Tadeu e foi derrotado pelo placar de 3 a 1. No outro jogo do grupo, o Vermelhense venceu o Fluminense por 3 a 0. Pelo grupo B, o Aliança de Córrego Novo venceu o Atlético Salatiel por 4 a 2. E o Santa Bárbara, grande destaque do Regional até aqui, visitou o América de Santa Efigênia e foi derrotado por 2 a 0.

O JOGO

Na Grota, o jogo mais esperado da rodada deu o que falar. O São Judas Tadeu conseguiu sua primeira vitória neste Campeonato Regional 2019. E veio fora de casa, no Estádio do Carmo, diante do Esplanada, por 3 a 1. Em um jogo bastante disputado e com muitas confusões, a equipe conseguiu dois gols logo nos minutos iniciais e diminuiu as chances do Esplanada de buscar o resultado positivo. O jogo foi válido pela terceira rodada do primeiro turno da fase de grupos. Com a vitória, a equipe do Bairro Limoeiro encostou no Verdão da Grota com cinco pontos em nove disputados. O Esplanada tem seis e precisa buscar a vitória no início do returno para encaminhar a classificação.

Com menos de dez minutos, o São Judas marcou dois gols. Ambos em bolas paradas, com o zagueiro Júnior e o volante Edson. Os gols esfriaram o time do Esplanada, que pouco criou no jogo. Dominado principalmente no meio campo, os donos da casa até tentaram, mas não tiveram sucesso nas investidas. No segundo tempo, os visitantes continuaram pressionando e chegaram ao terceiro gol, novamente com o volante Edson, que estava em um dia inspirado. Em jogada de escanteio, o goleiro Goiaba saiu mal e a bola sobrou para o camisa cinco e capitão do São Judas empurrar para as redes.

O Esplanada diminuiu, com Parrão. Esboçou uma reação, mas ficou por isso mesmo. No final da partida, os ânimos se exaltaram e integrantes da torcida do Esplanada e o treinador Dedéu chegaram às vias de fato.

No fim das contas, foi um jogo de altíssimo nível, entre duas equipes que lutarão pelo título. São Judas Tadeu precisava da vitória para seguir vivo na competição, já que vinha de dois empates. O Esplanada, com duas vitórias, queria vencer para respirar ainda mais aliviado.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A Pontos GP GC Saldo Esplanada 6 5 4 1 São Judas 5 5 1 2 Vermelhense 4 6 5 1 Fluminense 1 0 4 -4

Grupo B Pontos GP GC Saldo Stª Bárbara 6 8 5 3 Aliança 6 7 7 0 América 4 3 3 0 Atlético 1 5 8 -3

Matheus Soares