REGIONAL DA LCD

Campeonato deste ano terá final inédita entre Vermelhense e Santa Bárbara

VERMELHO NOVO – O final de semana de semana de altas temperaturas na região, foi quente também no futebol regional. Dois jogos de volta na semifinal, agitaram a galera em duas cidades.

ASBJ 0 x 2 Santa Bárbara

Em Bom Jesus do Galho, a torcida tricolor da ASBJ lotou o estádio Mário Tristão para empurrar seu time pra cima do Santa Bárbara. A tarefa era vencer o Tubarão por pelo menos dois gols de diferença para decidir a vaga nos pênaltis, ou três pra se classificar direito. O time foi valente, lutou muito honrando às cores do Lobo. Porém, do outro lado, estava o atual campeão regional e da Copa do Café, time que vem mantendo a estrutura a pelo menos quatro anos, que entrou em campo com dois gols de vantagem. Foi um grande jogo, mais uma vez decidido pelo interminável atacante Eraldo, que a exemplo do primeiro jogo, marcou os dois gols da partida. Final, Santa Bárbara classificado para mais uma final.

Vermelhense 2 x 1 APEC

A outra cidade que parou para assistir outro jogaço foi Vermelho Novo. Depois de vencer a boa equipe da Associação Piedade Esporte Clube (APEC), fora de casa por 2 a 0, a torcida foi ao estádio Vermelhão cheia de confiança. Apesar do sol causticante e forte calor, a partida foi intensa e muito equilibrada. Os visitantes que precisavam de uma vitória por pelo menos dois gols de vantagem, foram pra cima e criaram boas chances. Os donos da casa empurrados pela torcida, se encontram no jogo e aos 39 minutos da etapa inicial, o zagueiro Junão foi ao ataque, subiu mais que a defesa de Piedade e de cabeça, abriu o placar para o alvirrubro. A vantagem que já era boa, ficou ainda maior a favor do Vermelhense.

O calor não deu trégua no segundo tempo, mas nem por isso às equipes diminuíram a intensidade. Pelo contrário, o jogo ficou ainda mais eletrizante com o time de Piedade buscando diminuir o prejuízo. O camisa 8 Ramos, aproveitou uma bola mal rebatida pela defesa vermelha e branco, bateu rasteiro empatando o jogo aos 15 minutos da segunda etapa. O gol animou a APEC que se atirou ao ataque. Mas, os anfitriões souberem se defender, arriscando nos contra-ataques. Depois de um bate rebate na área do goleiro William, a bola sobrou para o oportunista camisa 7 Juliano que de perna direita, bateu forte para estufar a rede de Piedade para alegria da torcida da casa. Final, Vermelhense 2 a 1 APEC.

Vermelhense: Goiaba, Fred, Daniel, Junão, Jadson (Arnold), Jefinho (Gilvan), Micael (Chebinha), Edson, Gil (Juliano), Caleb (Junior), Vitor Hugo (Raí). Técnico: Beto

APEC: William, Felipe, Vinícius, Valdinei, Willian Coronel (Rafael), Ramos, Calú, Guilherme (Ruan), Stanley (Caíque), Danilo, Stênio. Técnico: Cristiano

A 45ª edição do Campeonato Regional de futebol amador mais antigo, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira, será decido por Vermelhense e Santa Barbara. Teremos um campeão inédito ou um tetracampeonato.

Arbitragem: Todo jogo de mata-mata tem tensão elevada. Com casa cheia e times de alto nível, aumenta ainda mais a responsabilidade da arbitragem. Depois de uma ótima atuação no primeiro jogo entre Santa Barbara e ASBJ, o árbitro Welington Araújo, o “Nego”, foi o escolhido para comandar o confronto. Foi auxiliado por Luiz Henrique Soares e Randi Rocha. Na mesa, o jovem árbitro Luiz Henrique trabalhou como delegado da partida.

Mesmo diante da pressão normal de uma partida decisiva da competição mais importante do futebol amador regional. O quarteto demonstrou tranquilidade, aplicou as regras com critério, e soube levar o jogo sem polêmicas numa atuação muito segura.

Rogério Silva