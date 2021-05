Regional da Federação Mineira de Vôlei realiza vistoria técnica em Caratinga

Com algumas adaptações de segurança, quadra foi aprovada para etapa de circuito mineiro

CARATINGA- No último domingo (2), o Esporte Clube Caratinga, representando pelo seu presidente Edgard Martins, recebeu o assessor da Federação Mineira de Vôlei na Regional Vale do Aço e Leste (AR4), Daniel Cristiano Souza, para realização de vistoria técnica da quadra de vôlei de praia.

Com algumas adaptações de segurança, a quadra foi aprovada para o Circuito Mineiro Regional, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de maio.

Conforme Daniel, Caratinga sempre tem proporcionado “grandes e duradouras” parcerias. “Com América Futebol Clube, Associação Comercial e Industrial de Caratinga, Prefeitura Municipal e, agora, uma grata surpresa com Esporte Clube Caratinga. Iremos realizar nos dias 29 e 30 de maio, a terceira etapa do Circuito AR4 de Vôlei de Praia. Estivemos no dia 2 de maio, fazendo uma vistoria da quadra de vôlei de praia do clube, que foi aprovada com algumas recomendações”.

A terceira etapa contará com as categorias sub-18 e adulto, masculino e feminino. “Teremos duplas de Valadares, Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, BH, Betim, Juiz de Fora, Muriaé, possivelmente algumas duplas também do Espírito Santo, para abrilhantar a etapa do Esporte Clube Caratinga”.

Daniel finaliza registrando seus agradecimentos aos parceiros da competição em Caratinga. “Ao professor William, que é o personal que tem nos ajudado em Caratinga, especificamente do clube; ao professor Vagner da Unec que também tem nos ajudado e em especial ao Fabrício, diretor de Esportes. Estaremos na cidade, que tem abraçado e acolhido a modalidade vôlei de praia, desde 2019, quando realizamos o circuito AR4 ACIC Caratinga, no mês de novembro e em dezembro realizar a etapa do Campeonato Mineiro de Vôlei de Praia do Clube Acic. Agora, no ano de 2021, realizaremos a etapa do Circuito AR4, no Esporte Clube Caratinga”.