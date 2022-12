Copasa recebe Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento

Unidade de Negócio Leste tem sua sede em Ipatinga e abrange 152 municípios nos Vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha

DA REDAÇÃO – Dedicar a vida a cuidar do bem-estar dos mineiros é o que as equipes da Copasa fazem de melhor. Prova disso é o troféu “Quíron Platina”, conquistado no âmbito da Unidade de Negócio Leste (UNLE), no Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento – PNQS Nível III ESG (que é o nível mais elevado) na categoria “As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental” (AMEGSA), em 2022. A UNLE tem sua sede em Ipatinga e abrange 152 municípios nos Vales do Aço, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

O PNQS é promovido anualmente pelo Comitê Nacional da Qualidade (CNQA) da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES). É a única premiação, a nível global, que reconhece a excelência em gestão do referido setor em todo o mundo. Por isso, é considerado o “Oscar do Saneamento”.

Celebrando 25 anos, essa edição de premiação do PNQS aconteceu nos dias 29 e 30 de novembro, em Campo Grande (MS). E, além da cerimônia de entrega de troféus, o evento também foi marcado por seminários e debates sobre o futuro do saneamento.

Inovação da Gestão e Eficiência Operacional foram as principais categorias na exposição de cases durante a programação do Seminário de Benchmarking do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento.

Albino Campos, superintendente da Unidade de Negócio Leste (UNLE), destacou a participação da Copasa na apresentação de cases. “Tivemos a oportunidade de apresentar 17 cases e de conhecer práticas de gestão de outras empresas voltadas para a melhoria da gestão na prestação dos serviços de saneamento. E, dessa forma, através do benchmarking, certamente iremos implementar algumas dessas práticas em nossa companhia”, disse.

O superintendente também comemorou o prêmio conquistado, agradeceu a toda a equipe da UNLE e do corporativo da Companhia e afirmou que deixou Campo Grande com uma convicção. “Estou muito feliz pelo reconhecimento da ABES e saio daqui com a certeza de que vale a pena trabalhar no setor de saneamento. Com o nosso propósito de “cuidar da água e gerar valor para as pessoas”, levamos mais saúde, bem-estar, qualidade de vida para as pessoas, melhoria das condições ambientais, além do desenvolvimento socioeconômico para todas as regiões em que atuamos. E com a universalização do saneamento, estamos melhorando ainda mais a condição de vida das pessoas, levando dignidade e inclusão, reduzindo as desigualdades e dando acesso a um serviço extremamente importante que é o saneamento básico”, disse.

No dia 2 de dezembro, o superintendente comemorou a premiação da ABES, juntamente com toda a equipe da sede da UNLE.

Troféu Quíron

Figura da mitologia grega, Quíron era um centauro, filho de Crono (Saturno) e da ninfa Filira, que foi adotado, após a rejeição de sua mãe por Apolo – sábio, músico, organizador e médico dada a sua forma estranha. Quíron representa a união do instinto animal e da razão.

Configura principalmente a natureza da cura que a pessoa pode oferecer aos outros. Ferido acidentalmente pela seta contaminada de Hércules, sofria dores intermináveis e não era capaz de se curar. Sua imortalidade foi trocada pela liberdade de Prometeu, que doara o fogo para os humanos e havia sido preso por Zeus.

Segundo a mitologia, Quíron é considerado o primeiro cientista, médico e professor a ocupar também o mundo dos mortais, simbolizando a expansão da consciência. Como professor, médico e sanitarista dos deuses e dos mortais, tem a consciência ecológica, a preocupação com a saúde e a identificação dos fatores que poderiam causar doenças e como curá-las.

Agenda ESG

A sigla ESG – Environmental, Social & Governance – significa atuação de acordo com padrões ambiental, social e de governança. Esse termo tornou-se uma forma de se referir ao que empresas e entidades estão fazendo para serem socialmente responsáveis, ambientalmente sustentáveis e administradas de forma correta, com ética e transparência nas relações.

A atuação socioambiental da Copasa é pautada na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e em seus respectivos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além dos dez princípios do Pacto Global.