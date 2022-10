Região tem classificados para segunda etapa de concurso estadual de qualidade dos cafés

DA REDAÇÃO – A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG) divulgou a lista de classificados para a segunda etapa do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Na lista, produtores de Caratinga e região. Para os que continuam na disputa, as novas amostras de café devem ser entregues até o dia 28, nos escritórios da empresa.

Os produtores que participarão da próxima fase devem entregar lotes com sacas de 60,5 quilos, café tipo 2, peneira 16 com vazamento máximo de 5%, e umidade de 10% a 12%. A coleta das amostras deve, obrigatoriamente, ser acompanhada por um extensionistas da Emater-MG.

Os cafés serão avaliados por uma comissão julgadora, formada por especialistas em cafés especiais. As amostras serão submetidas à análise sensorial, de acordo com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA). Serão observados atributos como fragrância, aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos, doçura, finalização, equilíbrio e avaliação global.

Final

Na edição deste ano do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais foram inscritas 1.454 amostras. A solenidade de premiação dos vencedores será em dezembro. Além do campeão estadual, serão anunciados os três primeiros lugares de cada categoria, das quatro regiões produtoras do estado: Cerrado, Chapada de Minas, Matas de Minas e Sul de Minas. Também será premiado o melhor café produzido por uma mulher.

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais é promovido pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

Confira a lista de classificados na região, por categoria:

Categoria Café Natural

Ana Paula de Sá Gonçalves- Ubaporanga

Cíntia Cristina de Oliveira- São Domingos das Dores

Delvando Sebastião Melo- Bom Jesus do Galho

Elizangela P. da Silva Oliveira- Piedade de Caratinga

Francisco José Ferreira Toledo- Caratinga

Geralda Aparecida de Sousa Moura- Piedade de Caratinga

José de Lurdes Batista- Caratinga

Lorena de Oliveira Campos- Caratinga

Manoel Damião de Araújo- São Domingos da Dores

Marcos Ferreira de Souza- São Sebastião do Anta

Marly Maria de Oliveira Campos- Caratinga

Reginaldo Gomes da Silva- Santa Bárbara do Leste

Sebastião Barbosa dos Santos- São Domingos da Dores

Welington Luiz da Silva Moreira- Santa Rita de Minas

Categoria Café Cereja Descascado/ Despolpado/ Desmucilado

Anderson Quintela Soares- São Domingos da Dores

Antônio Otávio Fernandes de Araújo- Imbé de Minas

Cássio Fernandes de Araújo- Inhapim

Claudineia de Morais Neves Ramos- São Domingos da Dores

Cláudio César Azevedo de Almeida Leitão- Caratinga

Leonardo de Sá Gonçalves- Ubaporanga

Margarida Aparecida Couto Lopes- Caratinga

Maria de Lourdes Alves Silva Mendes- Caratinga

Paulo César Fernandes- Caratinga

Paulo César Teixeira- Santa Rita de Minas

Rita Isaura Pereira Viana- Caratinga

*Com informações da Agência Minas