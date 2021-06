Região segue na Onda Amarela

DA REDAÇÃO- O Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado, definiu nesta quinta-feira (17/6) que a macrorregião Vale do Aço e a microrregião de Caratinga permanecem na Onda Amarela do Plano Minas Consciente.

Conforme os dados, a proporção ocupada de leitos de UTI Adulto Geral era de 91% e de UTI Adulto Covid de 68% em Caratinga, com data de referência a publicação nesta sexta-feira (18).

Semanalmente, também é realizada uma análise do tempo previsto para o esgotamento de medicamentos sedativos/analgésicos e de bloqueadores neuromusculares utilizados em internações em UTI, em dias, por macrorregiões de Saúde. Considera-se esperado um quantitativo suficiente para mais de 60 dias e crítico um quantitativo inferior a 30 dias.

Em Caratinga, a previsão de duração dos sedativos/analgésicos é de 57,33 dias e dos bloqueadores neuromusculares de 66,16 dias.

Confira os indicadores em cada município da região:

2º Corte 100 20% 40% 80% 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 4 VALE DO AÇO 157 36% 73% 62% 13,5

Data de Atualização: 15/06/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Onda Atual 12/06 a 18/06 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 19/06 a 25/06 Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO 9% 1% 17 16 Amarela ≥28 Amarela 74%

Data de Atualização: 15/06/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO Parâmetros 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 0 4 0 4 VALE DO AÇO CARATINGA 219 56% 91% 64% 68% 26,4 20,1 VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 172 25% 47% 25% 16% 31,7 26,1 VALE DO AÇO IPATINGA 117 16% 60% 93% 91% 2,1 1,8

Data de Atualização: 15/06/2021 SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas Parâmetros 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda Atual 12/06 a 18/06 Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para 19/06 a 25/06 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO CARATINGA 6% 28% 18 16 17 Amarela ≥28 Amarela VALE DO AÇO CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 0% 5% 13 16 17 Verde ≥28 Amarela VALE DO AÇO IPATINGA -43% -18% 24 16 17 Vermelha 0 Vermelha