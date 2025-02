Refis 2025 concede desconto de até 90% sobre multas e juros em Manhuaçu

Podem aderir ao programa todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, com débitos que tenham ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2024

MANHUAÇU – Os contribuintes de Manhuaçu que estão em débito com o município ganham uma nova oportunidade de quitar seus tributos em atraso. Já está disponível para adesão o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis 2025. Os descontos são de até 90% do valor acumulado de juros e multas, e o pagamento poderá ser parcelado em até 24 vezes.

“Realizamos em 2021 e 2023 o Refis, que foi um sucesso, contemplando diversos munícipes e empresas, o qual funcionou muito bem. Em 2025, trazemos mais uma vez esta oportunidade para que os nossos contribuintes fiquem em dia com o município. São dívidas a menos para a população, e mais investimentos para Manhuaçu”, destaca Magno Marçal Soares, Secretário da Fazenda.

Podem aderir ao programa todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, com débitos que tenham ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2024. A solicitação de adesão ao Refis 2025 deve ser realizada diretamente no guichê de atendimento da Prefeitura de Manhuaçu, de segunda a sexta, entre as 9h e 17h, até 30 de novembro de 2025.

Descontos para o Refis 2025

Os descontos para multas e juros são gradativos, de acordo com o prazo para pagamento manifestado no momento de adesão.

– Para pagamento do débito à vista, o desconto é de 90% dos valores de multas e juros;

– Para pagamento em até 6 parcelas mensais, o desconto é de 70% dos valores de multas e juros;

– Entre 7 e 12 parcelas, desconto de 60% dos valores de multas e juros;

– Entre 13 e 18 parcelas, desconto de 50% dos valores de multas e juros;

– Entre 19 e 24 parcelas, desconto de 40% dos valores de multas e juros.

O pagamento parcelado é limitado ao valor mínimo de R$ 100,00 por parcela para pessoa física e R$ 300,00 para pessoa jurídica.

