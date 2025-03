Referências em Saúde Bucal se reúnem na Regional de Manhuaçu para fortalecer atendimento nos municípios

MANHUAÇU – A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Manhuaçu promoveu na última semaa, a primeira reunião de 2025 voltada para as referências e coordenadores de Saúde Bucal das microrregiões de Carangola e Manhuaçu. O encontro, realizado pela Coordenação de Redes de Atenção à Saúde da unidade regional, teve como objetivo alinhar estratégias e fortalecer a rede de atendimento odontológico nos municípios.

Durante a reunião, foram apresentados detalhes sobre a Rede de Atenção em Saúde Bucal, os fluxos de atendimento e o financiamento da Atenção Primária. Além disso, os participantes receberam informações sobre o Sorria Minas, um programa do Governo de Minas Gerais que busca ampliar o acesso da população aos serviços odontológicos.

Aproveitando a presença dos coordenadores de Saúde Bucal, também foi realizada uma reunião de alinhamento com os municípios que fazem parte do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Manhumirim. O encontro tratou dos fluxos de encaminhamento da Atenção Primária para o serviço especializado, buscando otimizar o atendimento e garantir que os pacientes recebam assistência qualificada e ágil.

Para a referência em Saúde Bucal da SRS Manhuaçu, Brígida Martins, o momento foi oportuno, principalmente diante da renovação de coordenadores nos municípios. “Foi um encontro muito produtivo, pois muitos municípios trocaram suas referências. Essa reunião é fundamental para conhecermos os novos profissionais e traçarmos estratégias para o fortalecimento da rede de saúde bucal”, afirmou.

A diretora municipal de Assistência Odontológica do município de Manhumirim, Rosineia Fonseca Lima, destacou a relevância do encontro para os profissionais. “As informações repassadas pela SRS Manhuaçu são sempre muito válidas, especialmente para os novos coordenadores que estão assumindo agora”, ressaltou.

Os investimentos do Governo do Estado em melhorias em todas as áreas da saúde, incluindo odontologia, foi enfatizado pelo superintendente regional de Saúde, Victor Carvalho Vieira. Ele reforçou a importância da participação dos municípios nas reuniões presenciais. “É essencial que os 34 municípios enviem seus técnicos para esses encontros, pois a troca de conhecimento e o alinhamento de estratégias impactam diretamente na qualidade do atendimento prestado à população”, concluiu.

