(Re)energisa oferece condições especiais para contratação de energia solar em Minas Gerais

Condição é válida para contratos novos assinados até 28 de fevereiro

DA REDAÇÃO – Em Minas Gerais, 2025 começa com a chance de economizar ainda mais na conta de energia graças à campanha de janeiro da (re)energisa. A marca de soluções renováveis do Grupo Energisa concederá condições que podem gerar economia de até 35% nos três primeiros meses do serviço de energia solar. A partir do 4º mês, a economia nos custos com energia elétrica ficará em até 30%.

O serviço está disponível para qualquer pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ) com conta de luz a partir de R$ 500/mês (com consumo a partir de 600kWh). Ao fazer a adesão, o cliente passa a receber créditos para abater na sua conta de luz e não é necessário fazer investimento inicial, ter espaço físico disponível para a instalação de painéis solares e nem se preocupar com gestão e manutenção.

“A (re)energisa apresenta ao cliente uma condição diferenciada para que ele possa aderir à energia solar com segurança e qualidade, ancorado a uma empresa com o lastro de 120 anos de história do Grupo Energisa. Ao contratar nosso produto, ele terá economia, além de acessar uma fonte limpa de energia sem gastos com infraestrutura e manutenção”, explica Camila Schoti, diretora de Marketing e Comercial da (re)energisa.

Para terem acesso à condição especial, os interessados devem garantir sua participação na modalidade pelo prazo mínimo de 12 meses, contados da sua adesão.

O serviço de energia solar é uma solução inovadora que permite que os clientes da (re)energisa economizem nos custos com energia elétrica e contribuam para um futuro mais sustentável. Com um processo simples e acompanhamento personalizado, que vai da adesão ao produto à gestão da conta, a (re)energisa torna a energia limpa acessível a todos.

Para fazer a adesão, basta acessar o site reenergisa.com.br/fontes-renovaveis/assinatura-solar

Sobre a (re)energisa

A (re)energisa é o portfólio de soluções energéticas do Grupo Energisa para acelerar a transição energética dos clientes. É uma marca com atuação nacional, atendendo empresas de todos os portes na cidade e no campo, com produtos e serviços personalizados em geração distribuída por meio de fontes renováveis, comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado. Com 119 anos de história, a Energisa é um dos maiores grupos atuando no setor elétrico brasileiro. Além da (re)energisa, o portfólio abrange 9 distribuidoras, 13 concessões de transmissão, uma usina de geração fotovoltaica de grande porte, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira do nosso setor no mercado de energia.

Recentemente, diversificamos nosso portfólio com a inclusão da distribuição e comercialização de gás natural, através da aquisição da ES Gás e, desde novembro de 2024, com participação nos ativos da Cegás, Copergás, Algás e Potigás; e a geração, distribuição e comercialização de bio soluções (biogás, biometano, biofertilizante), atualmente representados pela Agric.