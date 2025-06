Redução de ocorrências envolvendo idosos é registrada em cidades do 12º Departamento de Polícia Civil

Em Manhuaçu a queda foi ainda mais acentuada: de 456 ocorrências em 2022 para apenas 57 em 2025

MANHUAÇU – O 12º Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais divulgou dados estatísticos que demonstram uma tendência de queda nas ocorrências envolvendo pessoas idosas em diversas cidades da região nos últimos anos. As informações foram extraídas de registros de 2021 até junho de 2025, abrangendo os municípios de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Manhuaçu e Ponte Nova.

O levantamento aponta que, em 2025, já se observa uma redução no número de registros em comparação com anos anteriores, mesmo considerando que os dados deste ano contemplam apenas ocorrências registradas até o dia 23 de junho. Essa tendência pode indicar avanços nas ações de prevenção, acolhimento e conscientização voltadas para a população idosa. Para o delegado Gilmaro Alves, chefe do Departamento de Ipatinga, essa ligeira queda pode representar avanços na conscientização da população, principalmente por causa das campanhas educativas promovidas pelas polícias civil e militar.

Entre os destaques positivos, o município de Ipatinga, que havia registrado 812 ocorrências em 2023 (ápice dos últimos cinco anos), contabilizou 278 casos até junho de 2025, representando uma redução em relação ao mesmo período de dois anos atrás. A cidade de Timóteo também apresentou retração, saindo de 340 casos em 2023 para 97 ocorrências em 2025. Em Coronel Fabriciano, os dados apontam um recuo contínuo nas estatísticas desde 2022. Em 2025, foram registrados 203 casos, contra 541 em 2022. Desta forma, mesmo estando no meio do ano, os números representam possível queda no quadro comparativa ano a ano.

Considerando toda a regional de Ipatinga (englobando seus dezesseis municípios), foram 1.030 casos em 2021, 1722 em 2022; 1.755 em 2023, 1.272 em 2024, e em 2025, até o dia 23 de junho foram computados 592 casos.

Já em Manhuaçu, a queda foi ainda mais acentuada: de 456 ocorrências em 2022 para apenas 57 em 2025.

Outros municípios como Caratinga, Itabira e Ponte Nova também seguiram essa tendência de diminuição nas ocorrências, o que reforça uma perspectiva otimista e demonstra possíveis impactos positivos das ações de proteção aos idosos promovidas pelas instituições públicas, entidades civis e pela própria sociedade.

Considerando as taxas proporcionais por grupo de 10 mil habitantes idosos (65 anos ou mais), com base em estimativas populacionais do IBGE e em percentuais médios do Estado de Minas Gerais, observa-se que, no ano de 2025, o município de Ipatinga apresenta uma taxa aproximada de 96,6 casos. Já Coronel Fabriciano registra cerca de 153,3 casos para cada 10 mil idosos, enquanto Timóteo apresenta uma taxa de 96 casos por 10 mil.

Entre os demais municípios da Região Integrada, os índices estimados são:

• Caratinga: 72,3 casos;

• Itabira: 26,3 casos;

• João Monlevade: 75,4 casos;

• Ponte Nova: 118,7 casos;

• Manhuaçu: 50 casos por 10 mil idosos.

O 12º Departamento de Polícia Civil ressalta que esses valores são estimativas, calculadas com base na população idosa aproximada de cada cidade e nos registros policiais formalizados. Importante destacar que esses números não incluem a chamada “cifra negra”, isto é, os casos que ocorrem, mas não são formalmente comunicados às autoridades*. Dentre as maiores cidades do Departamento de Polícia, Cel. Fabriciano, apresenta a maior taxa, enquanto que Itabira está com a menor.

Dessa forma, o delegado Gilmaro Alves reforça a importância do registro de ocorrências pelas vítimas ou seus representantes legais, “pois somente com dados concretos e precisos é possível planejar e implementar políticas públicas eficazes de segurança e proteção à pessoa idosa”.

“A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a proteção dos direitos da pessoa idosa e seguirá monitorando os indicadores de forma contínua, intensificando suas estratégias de prevenção, investigação e conscientização”, destaca o delegado.