Rede Municipal terá assistentes de apoio escolar para crianças com deficiência

Lei sancionada pela Prefeitura ainda amplia alguns cargos públicos e diminui vagas do cargo de assistente educacional

CARATINGA- Após aprovação na Câmara Municipal, a Prefeitura de Caratinga sancionou a lei, que dispõe sobre alterações no plano de cargos e salários dos servidores públicos do poder executivo municipal.

Foi criado o cargo público efetivo de Assistente de Apoio Escolar com 150 vagas, que serão preenchidas por meio de concurso público. Conforme o documento assinado pelo prefeito Welington Moreira, após avaliação, a Prefeitura sentiu a necessidade de criar o cargo público, que será um profissional de apoio, exercendo atividades auxiliando na alimentação, higiene e locomoção de estudantes com deficiência, atuando em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária na Rede Municipal de Ensino. Para ocupar o cargo será preciso Ensino Médio Completo

A lei também amplia alguns cargos públicos e diminui vagas do cargo de Assistente Educacional, que atualmente conta com 261 vagas e passa a contar com 196: uma redução total de 65 vagas.

Por outro lado, foram criadas uma vaga para o cargo de Assistente Social; seis vagas para psicólogo e 12 vagas para motorista. Todas as vagas serão ocupadas por meio de concurso público.

ATRIBUIÇÕES CARGO ASSISTENTE DE APOIO EDUCACIONAL

Dentre as atribuições do cargo, estão desenvolver um trabalho de estudo e investigação, inteirando-se das dificuldades e deficiências e/ou conduta típica que envolvem as crianças e os alunos atendidos, buscando o avanço máximo de suas potencialidades. “Ter um olhar atento e sensível, capaz de perceber as necessidades da criança/aluno, atendê-las, mas ao mesmo tempo ajudá-la a desenvolver sua autonomia”.

Também se deve elaborar relatórios sobre o aluno; preparar jogos e materiais, recursos para a comunicação alternativa, adaptar objetos, orientados pela equipe pedagógica e promover a inclusão. participação e autonomia

Também é preciso cuidar da criança proporcionando seu bem-estar nos seguintes aspectos:

• Físico: verificar a melhor localização no espaço da sala de aula; apoiar nas atividades de educação física; acompanhar ao banheiro quando necessário, incentivando a autonomia da higienização e realizar a troca de fraldas ou dar o banho quando indicado; apoiar na hora da alimentação, tratando quando houver necessidade e incentivando o domínio da habilidade quando possível; oferecer água e cuidar para que consuma quantidade necessária durante o turno sob sua responsabilidade; inteirar-se de medicamentos utilizados pesquisando sua ação e observando possíveis efeitos colaterais para repasse à direção da instituição;

• Mental: ajudar a criança a gerenciar emoções e sentimento adequando suas manifestações visando seu equilíbrio, para que ele possa sentir-se bem consigo mesmo e conviver de forma harmoniosa com colegas e adultos;

• Intelectual: apoiar no desenvolvimento das atividades propostas em sala de aula pela professora regente e pela professora da Sala de Recursos, evitando excesso de informações e estimulando sempre a(o) criança/aluno a avançar cognitivamente com autonomia e a desenvolver suas potencialidades;

• Socioemocional: zelar para que a(o) criança/aluno interaja com colegas, professores e funcionários da instituição ajudando-a a perceber-se como integrante do espaço escolar. Cuidar para que não sofra por discriminações ou preconceitos com a prática do bullying, exposições e pressões que possam levar ao constrangimento;

Contribuir com informações sobre a criança para elaboração de relatórios, documentos e PDIs;

f) Participar de encontros de formação continuada oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte;