Rede Municipal terá assistentes de apoio escolar para crianças com deficiência

Após aprovação na Câmara Municipal, a Prefeitura de Caratinga sancionou a lei, que dispõe sobre alterações no plano de cargos e salários dos servidores públicos do poder executivo municipal.

Foi criado o cargo público efetivo de Assistente de Apoio Escolar com 150 vagas, que serão preenchidas por meio de concurso público. Conforme o documento assinado pelo prefeito Welington Moreira, após avaliação, a Prefeitura sentiu a necessidade de criar o cargo público, que será um profissional de apoio, exercendo atividades auxiliando na alimentação, higiene e locomoção de estudantes com deficiência, atuando em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária na Rede Municipal de Ensino. Para ocupar o cargo será preciso Ensino Médio Completo

A lei também amplia alguns cargos públicos e diminui vagas do cargo de Assistente Educacional, que atualmente conta com 261 vagas e passa a contar com 196: uma redução total de 65 vagas.

Por outro lado, foram criadas uma vaga para o cargo de Assistente Social; seis vagas para psicólogo e 12 vagas para motorista. Todas as vagas serão ocupadas por meio de concurso público.