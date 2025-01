Rede estadual de educação de Minas Gerais é destaque com notas altas nas redações do Enem 2024

Investimentos do Governo de Minas contribuem para que estudantes da rede pública estadual alcancem excelentes resultados no exame

DA REDAÇÃO – A rede estadual de ensino de Minas reafirma sua posição de destaque no cenário educacional brasileiro ao alcançar um número expressivo de estudantes com redações entre 950 e 980 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (13) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Esse resultado coloca o estado em evidência no contexto brasileiro, demonstrando o impacto de investimentos consistentes em formação docente, infraestrutura escolar e ações de incentivo à aprendizagem realizadas pelo Governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG).

“A educação é uma das prioridades na nossa gestão. Realizamos uma série de investimentos, do ensino nas salas de aula até em reformas e ampliação das escolas. Quando o trabalho é sério, o resultado vem”, enfatizou o governador Romeu Zema.

​Minas Gerais se destaca no desempenho das redações, com resultados que evidenciam a qualidade da educação no estado. No total, foram registradas 331 redações com notas variando entre 980 e 1.000, e outras 4.397 pontuações entre 950 e 980.

Dentre os 12 participantes do Enem que alcançaram nota máxima na redação em todo o país, dois são estudantes mineiros. O desempenho é reflexo de um trabalho conjunto entre professores, estudantes e gestões escolares comprometidas em promover uma educação de qualidade em Minas Gerais.

“Fortalecer a educação é garantir o desenvolvimento do estado. Recebemos essa notícia com grande alegria, porque os resultados mostram que estamos no caminho certo para que Minas Gerais cresça cada vez mais”, comemorou o vice-governador Professor Mateus.

Um dos destaques de Minas Gerais é Samille Malta, ex-estudante da Escola Estadual Nossa Senhora do Patrocínio, em Virginópolis, no Vale do Rio Doce, única estudante de escola pública a conquistar a nota 1.000 no país. Samille concluiu o ensino médio no Colégio de Aplicação (Coluni) da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

“Estou muito feliz e surpresa com o resultado. Sou grata a todos que me apoiaram ao longo do meu caminho de preparação, minha família, meus professores, meus amigos”, compartilha. Ela espera que essa nota a ajude a garantir uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seu grande sonho.

Para o secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, esse resultado é motivo de orgulho e motivação para continuar avançando. “Os estudantes mineiros mostraram sua dedicação e capacidade, alcançando resultados expressivos em um exame de relevância nacional, que vai influenciar diretamente no futuro profissional deles”, disse.

“Esse desempenho é o reflexo de uma política educacional que valoriza a formação integral dos alunos e do trabalho feito por cada professor da rede”, completou Igor de Alvarenga.

Investimentos que fazem a diferença

O destaque da rede estadual no Enem 2024 reflete uma série de iniciativas realizadas pela SEE/MG. Entre elas, a parceria com a editora Estudo Play, com a aquisição da plataforma Enem MG, que potencializou a preparação dos estudantes.

A ferramenta Enem MG disponibilizou recursos como simulados, testes de redação, aulas ao vivo e materiais didáticos digitais. Em 2024, dois simulados foram realizados, em maio e outubro, com a participação de cerca de 150 mil estudantes em cada edição.

As correções feitas por Inteligência Artificial (IA) garantiram um retorno rápido e detalhado, permitindo que os estudantes identificassem e trabalhassem as suas dificuldades.

Soyara Marques, de 18 anos, da Escola Estadual Dr. João Pinto, na cidade de Tocantins, foi um dos destaques ao conquistar 940 pontos na redação do Enem 2024.

Para ela, os simulados promovidos pela plataforma Enem MG desempenharam um papel fundamental na sua preparação. “Os simulados me deixaram mais preparada para a prova, até porque neles passei a conseguir gerenciar meu tempo mais facilmente. Então, no dia do exame, eu já tinha uma estratégia de prova montada na minha mente”, destacou a estudante.

Além dos simulados, a Secretaria de Educação promoveu três testes de redação com feedback personalizado, estimulando os estudantes a aprimorar suas habilidades de escrita.

Outro destaque foi a Maratona Enem, que trouxe aulas ao vivo a todos os cidadãos mineiros, disponíveis em TV aberta pela Rede Minas e também via YouTube. O conteúdo esteve focado em revisões e dicas práticas para o exame voltadas para as quatro áreas do conhecimento.

Transporte e suporte logístico

Além de toda a preparação pedagógica e emocional, o Governo de Minas investiu R$ 25 milhões em transporte e hospedagem para garantir que todos os estudantes pudessem participar do Enem. Os recursos foram destinados à alimentação e estadia para aqueles residentes em cidades onde o exame não seria aplicado.