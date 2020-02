Rede Doctum se prepara para volta às aulas em Caratinga

Semestre letivo se inicia na próxima segunda-feira, 10

CARATINGA – Referência na área de Educação em Caratinga e região, a Rede de Ensino Doctum se prepara para a volta às aulas do ensino superior e da educação básica na próxima segunda-feira, 10. A expectativa é de que a maioria dos alunos retorne aos cursos de graduação nas Faculdades Doctum de Caratinga, com exceção dos calouros (ingressantes), que irão iniciar o ano letivo no dia 02 de março.

Com diversas ofertas de cursos superiores, a Doctum Caratinga é a unidade mais antiga da Rede de Ensino Doctum, com mais de 40 anos de existência no Ensino Superior e com a tradição de 82 anos na Educação Básica. A qualidade de ensino oferecido pela unidade foi atestada pelo Ministério da Educação (MEC).

Os cursos de Direito, Administração e Serviço Social da Doctum Caratinga obtiveram conceito 4 no Índice Geral dos Cursos (IGC), divulgado em 2019 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O curso de Ciências Contábeis também obteve um resultado satisfatório e acima da média, conquistando a nota 3 na escala que vai de 1 a 5.

Além disso, a unidade possui como diferenciais uma série de projetos de extensão e pesquisa que auxiliam na formação do aluno, tornando-a cada vez mais completa. Com o início do ano letivo, os projetos também voltam à ativa, impactando diretamente a comunidade do município.

Um exemplo é a Casa do Cidadão, projeto que dá ao aluno a oportunidade de atuar na área do Direito, oferecendo serviços de assistência jurídica e social gratuitos à comunidade. E também o Escritório Escola Engenheiros do Povo, projeto que dá ao aluno a oportunidade de atuar na área da Engenharia, oferecendo serviços especializados e gratuitos à comunidade com a supervisão de professores, técnicos e engenheiros formados.

Iniciativa inédita

Além dos cursos de graduação, a Rede Doctum contempla também a Escola Líber, que inicia a atuação na próxima segunda-feira, 10, marcando o início de um novo estilo de ensino em Caratinga. A escola, que é uma iniciativa inédita na cidade, busca ser um ambiente de experimentação do mundo, com projetos que incluem ensino bilíngue, robótica, atividades físicas e programação.

Para planejar o início deste grande projeto, os últimos dias foram de intensa reflexão sobre Educação do Futuro e Práticas Pedagógicas para os educadores da Escola Líber, em reunião desde o dia 29. Em todos os momentos, muitas ideias e expectativas para um ano letivo que promete ser um marco para a Educação em Caratinga.

Segundo a diretora de Educação Básica da Rede Doctum, Ivana Leitão, a Líber nasce do desejo de ter uma Escola capaz de responder aos anseios de uma nova forma de ensinar e aprender. “Buscamos uma metodologia pedagógica que reforce o learning by doing (aprender fazendo) e que implante a verdadeira cultura maker, desenvolvendo projetos que conectam diversas áreas do conhecimento e que façam sentido para os alunos”. Ao aliar a tecnologia e a educação básica, a proposta pedagógica da Líber facilita o processo de aprendizagem e viabiliza a interação, a criatividade e a colaboração. “Queremos romper com a replicação de conteúdo para se alcançar um aprendizado mais efetivo e feliz, que é o que todo pai deseja para o seu filho”, destaca.

